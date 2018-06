FIFA 2026 WCની સંયુક્ત યજમાની કરશે US, કેનેડા અને મેક્સિકો

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ન્યુઝ એજન્સીના જણાવ્યા પ્રમાણે, FIFA 2026 વર્લ્ડ કપ યુએસ, કેનેડા અને મેક્સિકોમાં યોજાશે. આ ત્રણેય દેશ ફીફા 2026ની સંયુક્ત યજમાની કરશે. ફીફાના ે ટુર્નામેન્ટ માટે ત્રિકોણીય સંયુક્ત યજમાની પર બુધવારે ભારે મતદાન કર્યું. નોર્થ અમેરિકાએ 134 વોટ્સ મેળવ્યા, જેમાં મોરોક્કો માટે 65 વોટ્સ મળ્યા. ઉલ્લેખનીય છે કે, FIFA 2018 વર્લ્ડકપ 14 જૂનથી રશિયામાં શરૂ થવાનો છે. આ 21માં ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે 32 ટીમ વચ્ચે મેચ રાખવામાં આવી છે. આ દરેક મેચ રશિયાના 11 શહેરોમાં રાખવામાં આવી છે. જે વિવધ 12 સ્ટેડિયમમાં રમવામાં આવશે. સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ લુઝનિકી સ્ટેડિયમ અને સૌથી મોંઘુ સ્ટેડિયમ ક્રિસ્ટોવસ્કી આ 12 સ્ટેડિયમમાંથી સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ લુઝનિકી સ્ટેડિયમ અને સૌથી મોંઘુ સ્ટેડિયમ ક્રિસ્ટોવસ્કી અને ફેબર ઈંડા આકારનું ફિસ્ટ સ્ટેડિયમ પણ સામેલ છે. ક્રિસ્ટોવસ્કી બનાવવા માટે અંદાજે રૂ. 11,401 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. વર્લ્ડકપ દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાતા દરેક સ્ટેડિયમને બનાવવા અને તેના રિનોવેશનમાં અંદાજે 6 બિલિયનનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ગયા વર્ષે બ્રાઝિલમાં 3.6 બિલિયનનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. લુઝનિકીમાં 81 હજાર લોકો એક સાથે જોઈ શકે છે મેચ - રશિયાના પાટનગગર મોસ્કોમાં આવેલા લુઝનિકી દેશનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ આવેલુ છે. તેમાં એક સાથે 81 હજાર દર્શકો મેચ જોઈ શકે છે. તેના રિનોવેશનમાં 2,816 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. અહીં ટૂર્નામેન્ટની ઓપનિંગ અને ફાઈનલ મેચ રમવામાં આવશે. - 1956માં પહેલીવાર આ મેદાનમાં મેચ રમવામાં આવી હતી. ત્યારે તેનું નામ સેન્ટ્રલ લેનિન સ્ટેડિયમ હતું. જેનું નામ 1992માં બદલીને લુઝનિકી સ્ટેડિયમ કરવામાં આવ્યું છે. 1963માં સોવિયત યૂનિયન અને ઈટલી વચ્ચે થયેલી મેચમાં રેકોર્ડ 1,02,538 દર્શક સામેલ થયા હતા.

