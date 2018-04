CWG: પરેડ ઓફ નેશન્સમાં પીવી સિંધુએ ભારતીય દળનુ કર્યું નેતૃત્વ

ગોલ્ડ કોસ્ટ: ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડ કોસ્ટમાં ની ઓપનિંગ સેરેમની યોજાઈ. આ વખતે હેલો અર્થની થીમ રાખવામાં આવી હતી. ઈંગ્લેન્ડના પ્રિન્સ ચાર્લ્સ અને કેમિલા પાર્કરે 21માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું ઈનોગ્રેશન કર્યું હતું. પરેડ ઓફ નેશન્સમાં પીવી સિંધુએ ભારતીય દળનુ નેતૃત્વ કર્યું હતું. ઓપનિંગ સેરેમનીમાં ઓસ્ટ્રેલિયન સંસ્કૃતિની ઝલક જોવા મળી હતી.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ઓપનિંગ સેરેમની લાઈવ અપડેટ્સ

- પરેડ ઓફ નેશન્સમાં પીવી સિંધુએ ભારતીય દળનુ કર્યું નેતૃત્વ

- પરેડ ઓફ નેશનની શરૂઆત, સૌથી આગળ સ્કોટલેન્ડનું દળ

- સિંગર રિકી-લી કલ્ટરે ગોલ્ડ કોસ્ટ સમુદ્ર તટના સીન્સ વચ્ચે ટટેક્નીકલર લવ' ગીત ગાયુ હતું.

- ઓસ્ટ્રલિયન આર્મીએ રાષ્ટ્રીય, આદિવાસીઓ અને ટોરેસ સ્ટ્રેટ આઈસલેન્ડનો ધ્વજ ફરકાવ્યો

- ઓસ્ટ્રેલિયન રાષ્ટ્રગીત ગાવવામાં આવ્યું.

3.57 PM: ઈંગ્લેન્ડના પ્રિન્સ ચાર્લ્સ અને કેમિલા પાર્કરે 21માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું ઈનોગ્રેશન કર્યું.

3.40 PM: ઓસ્ટ્રેલિયાની સિંગર ક્રિસ્ટીન અનૂએ 2000ના ઓલિંપિક પછી 18 વર્ષ પછી પર્ફોમન્સ આપ્યું હતું.

3.35 PM: શરૂઆતમાં વરસાદ થયો.

3.30 PM: કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ઓપનિંગ સેરેમની શરૂ

વિદેશમાં ભારતની ટીમ સૌથી મોટી



- ઓસ્ટ્રેલિયામાં રેકોર્ડ પાંચમીવાર આયોજિત થઈ રહ્યો છે. આ ગેમ્સમાં 71 દેશોના ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. ભારત તરફથી 217 ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે.

- વિદેશમાં આયોજિત કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનું અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું ગ્રૂપ છે. ગ્લાસગો 2014માં ગેમ્સમાં ભારત તરફથી 215 ખેલાડીઓ સામેલ થયા હતા.

- ભારતે 2010માં દિલ્હી કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં અત્યાર સુધી સૌથી સારુ પ્રદર્શન આપ્યું છે. ત્યારે તેમણે 38 ગોલ્ડ સહિત 101 મેડલ જીત્યા હતા. ભારત કોમન વેલ્થ ગેમ્સમાં અત્યાર સુધી 438 પદ જીતી ચૂક્યું છે.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું 1000 ગણુ વધ્યું

કેનેડામાં 1930માં શરૂ થયેલા કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું બજેટ 88 વર્ષમાં એક હજાર ગણું વધી ગયું છે. પહેલાં ગેમ્સમાં જ્યાં માત્ર 64 લાખ ખર્ચ થતા હતા ત્યાં હવે 21માં કોમન વેલ્થ ગેમ્સમાં 12,470 લાખ ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર્સ એટલે કે અંદાજે રૂ. 6437 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ વર્ષે જ્યાં આ ગેમ રમવામાં આવી રહી છે ત્યાં રોજનું 18,000 ડિશ ભોજન બનાવવામાં આવશે. આ વર્ષે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભાગ લેનારા દેશોની સંખ્યામાં સાત ગણો અને ગેમ્સની ઈવેન્ટમાં પાંચ ગણો વઘારો કરવામાં આવ્યો છે.

ગોલ્ડ કોસ્ટમાં 12 સ્ટેડિયમ, 1100 કલાક લાઈવ પ્રસારણ



- ગોલ્ડ કોસ્ટમાં પૈરા ગેમ્સ સહિત 19 ગેમ્સ રમવામાં આવશે. આ ગેમ્સ 12 સ્ટેડિયમમાં રમવામાં આવશે. ટ્રેક સાઈક્લિંગ અને શૂટિંગ ઈવેન્ટસ બ્રિસબેન તથા બાસ્કેટબોલની સરખામણીએ કેયર્ન્સ અને ટ્રાઉંસવિલેમાં રમવામાં આવશે.

- ગેમ્સના પ્રસારણ માટે 350 કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે. કુલ 1100 કલાકનું લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે.

- સ્ટેડિયમ અને ગેમ્સ વિલેજ બનાવવા માટે રૂ. 2,839 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.

- ગેમ્સ વિલેજ 29 હેક્ટરમાં બનાવવામાં આવ્યું છે. તેમાં 18 નવી બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવી છે. તેમાં 1170 અપાર્ટમેન્ટ અને 82 ટાઉનહાઉસ છે.

- ગેમ્સ વિલેજમાં ડોપિંગ ટેસ્ટ માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અહીં એક ડોપિંગ કંટ્રોલ સ્ટેશન પણ છે. તેમાં ખેલાડીઓના ડોપ નમૂનાઓને સાત વર્ષ સુધી રાખવામાં આવે છે.

રોજ બનશે 18,000 ડિશ



- 12 દિવસ સુધી ચાલનારી આ ગેમ્સમાં ખેલાડીઓના સ્વાસ્થયનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવશે. એવું માનવામાં આવે છે કે, ખેલાડીઓ માટે 8,00,000 કિલો લાખ ફળની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

- ખેલાડીઓ અને સપોર્ટિંગ સ્ટાફ માટે રોજ 18,000 ડિશ બનાવવામાં આવશે. ગેમ્સ દરમિયાન ખેલાડીઓને 1,21,000 કેળા વહેંચવામાં આવશે.

- ગેમ્સ વિલેજમાં ગ્રીનરી માટે 1,36,420 ઝાડ લગાવવામાં આવ્યા છે.

ભારતીય ખેલાડીઓના બે ટાર્ગેટ

ભારતીયો 10 ગેમ્સમાં ભાગ લેશે. આ ગેમ્સમાં મોટી તાકાત મેળવી ચૂકેલા ભારત સામે આ વખતે બે ટાર્ગેટ ખૂબ સ્પષ્ટ છે. પહેલો ટાર્ગેટ મેડલ ટેબલમાં ફરી ટોપ-4માં એન્ટ્રી કરવી અને બીજો ટાર્ગેટ દેશના કુલ મેડલ કાઉન્ટની સંખ્યા 500ને ક્રોસ કરવી. ભારતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં રમવા માટે 217 ખેલાડીઓ મોકલ્યા છે.

ભારતને મળી શકે છે 500 મેડલ્સ



- ભારત માટે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ખૂબ મહત્વની માનવામાં આવે છે. 2010માં 101 મેડલ જીતનાર ભારત 2014માં માત્ર 65 મેડલ જ જીતી શક્યા હતા. તે સાથે જ મેડલ ટેબલમાં તે 16 વર્ષ પછી ફરી ટોપ-4માંથી બહાર થઈ ગયા હતા.

- સ્કોટલેન્ડ ગ્લાસગો ગેમ્સમાં ચોથા ક્રમે રહ્યા હતા અને ભારતને પાંચમુ સ્થાન મળ્યું હતું. ઈંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને કેનેડા પહેલાં ત્રણ સ્થાન પર રહ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડને પડકાર દેવો તો હજુ પણ ભારત માટે મુશ્કેલ છે પરંતું ભારત સ્કોટલેન્ડને પાછુ પાડી શકે છે.

- કેનેડાને પણ ભારત પડકાર આપવા સક્ષમ છે. ભારત અહીં કોમનવેલ્થ ગેમ્સના ઈતિહાસમાં 500નો આંકને પાર કરી શકે છે. ભારતે અત્યાર સુધી 16 કોમનવેલ્થ ભાગ લઈને 155 ગોલ્ડ સહિત કુલ 438 મેડલ જીત્યા છે. ભારતને 500નો આંક પાર કરવા માટે 62 મેડલની જરૂર છે.

ભારતની મેચ: 5 એપ્રિલે 10 ગેમ્સમાં ઉતરશે ભારતીયો

- બેડમિંટન- ભારત vs શ્રીલંકા, ભારત vs પાકિસ્તાન, ભારત vs સ્કોટલેન્ડ (મિક્સ્ડ ટીમ)

- વેટલિફ્ટિંગ- ગુરુરાજા (56 કિલો), એસ એમ ચાનુ (48 કિલો), એમ. રાજા (62 કિલો)

- જિમ્નાસ્ટિક- રાકેશ પાત્રા, યોગેશ્વર સિંહ, આશીષ કુમાર (ઈન્ડિવિજ્યુઅલ ઓલરાઉન્ડ અને ટીમ)

- હોકી- ભારત vs વેલ્સ ( મહિલા)

- બાસ્કેટ બોલ- ભારત vs કૈમરુન (પુરુષ)

- બાસ્કેટ બોલ- ભારત vs જમૈકા (મહિલા)

- સાઈક્લિંગ ( ટીમ પરસુઈટ) - એલીના રેજી, દેબોરાહ હેરોલ્ડ, મનોરમા દેવી, અમૃતા રઘુનાથ

- સાઈક્લિંગ (ટીમ સ્પ્રિંટ)- રંજીત સિંહ, સાહિલ કુમાર, સનુરાજ પી, મંજીત સિંહ

- સાઈક્લિંગ (મહિલા ટીમ સ્પ્રિંટ)- દેબોરાહ હેરોલ્ડ, એલીના રેજી

- સ્વીમિંગ- સાજન પ્રકાશ અને વીરધવલ ખડે (50મી. બટર ફ્લાઈ), શ્રીહરી નટરાજ ( 1દદમી. બેકસ્ટ્રોક) બોક્સિંગ, સ્કવોશ, ટેબલ ટેનિસ અને લોન બોલની ગેમ્સની શરૂઆત

- વેટલિફ્ટિંગ, સાઈક્લિંગ, સ્વીમિંગ અને જિમ્નાસ્ટિકમાં મેડલ રાઉન્ડ મુકાબલો પણ થશે.

આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ અન્ય તસવીરો