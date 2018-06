ક્રિકેટના મેદાન સિવાય, ફુટબોલની મેચમાં પણ દેશનું નામ રોશન કર્યું છે આ All Rounder ક્રિકેટર્સે

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કઃ ભારતમાં ક્રિકેટ સૌથી વધારે લોકપ્રિય રમત છે પરંતુ વિશ્વભરમાં ક્રિકેટની જગ્યાએ ફુટબોલ વધારે લોકપ્રિય છે. આ સમયે દુનિયાભરની નજરો રશિયામાં થઇ રહેલાં ફીફા વર્લ્ડ કપ પર ટકેલી છે. આ વિશ્વકપમાં લિયોનસ મેસી, નેમાર અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો જેવા દિગ્ગજ ફુટબોલ ખેલાડી પોત-પોતાના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. આ દિગ્ગજ તો ફુટબોલની રમત માટે જ પ્રખ્યાત છે, પરંતુ ક્રિકેટની વાત કરવામાં આવે તો અનેક એવા દિગ્ગજ ક્રિકેટર પણ છે જે ફુટબોલના મેદાનમાં પણ હાથ અજમાવી ચૂક્યા છે. આજે આ લેખમાં જાણો દુનિયાના થોડાં આવા જ ક્રિકેટર્સ વિશે જેમને ક્રિકેટ સિવાય ફુટબોલમાં પણ ભાગ લીધો છે. વાંચોઃ-IPLમાં 100 કરોડથી પણ વધુ કમાયા છે ધોની-રોહિત શર્મા, જાણો વિરાટ કોહલીની કમાણી વિવિયન રિચર્ડ્સઃ- વેસ્ટઇન્ડીઝના બલ્લેબાજ સર વિવિયન રિચર્ડ્સને દુનિયાના મહાન બલ્લેબાજોમાંથી એક માનવામાં આવે છે. રિચર્ડ્સ ચાર વાર 1975, 1979, 1983 અને 1987માં ક્રિકેટ વિશ્વકપમાં પોતાના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યા છે. પોતાના દેશ માટે 121 ટેસ્ટ મેચ અને 187 વન ડે મેચનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર રિચર્ડ્સ પોતાના દેશ માટે ફુટબોલ મેચ પણ રમી ચૂક્યા છે. 1974માં રિચર્ડ્સ 20 વર્ષના હતાં ત્યારે તેમણે ફુટબોલ વિશ્વકપ ક્વોલિફાયરમાં એન્ટિગુઆ માટે ફુટબોલ મેચ રમ્યા હતાં. ડેનિસ કોમ્પટનઃ- ડેનિસ કોમ્પટને પણ ક્રિકેટ પહેલાં ફુટબોલમાં હાથ અજમાવ્યો હતો. તેમણે નુનહેડ એપફસી ગુનર્સ માટે ફુટબોલ રમ્યા હતાં. ગુનર્સની સાથે 1948માં લીગ ખિતાબ અને 1950માં એફએ કપ પણ જીતી ચૂક્યા હતાં. આ સિવાય તે ઇગ્લેન્ડ માટે પણ 16 ફુટબોલ મેચ રમી ચૂક્યા હતાં, પરંતુ તેમાંથી કોઇપણ આધિકારિક આંતરાષ્ટ્રીય મેચ હતી નહીં. કોમ્પટને ઇગ્લેન્ડ માટે 78 ટેસ્ટ મેચોનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. ઇયાન બોથમઃ- દુનિયાના મહાન ઓલરાઇન્ડર્સમાંથી એક ઇગ્લેન્ડના ઇયાન બોથમ પણ ક્રિકેટ સિવાય ફુટબોલમાં હાથ અજમાવી ચૂક્યા છે. બોથમ વર્ષ 1979થી 1985ની વચ્ચે યેઓવિલ ટાઉન અને સ્કનથોર્પ યુનાઇટેડ ક્લબ માટે 11 ફુટબોલ મેચ રમ્યા હતાં. ટેસ્ટ અને વન ડે મળીને બોથમે 7313 રન બનાવવાની સાથે 528 વિકેટ પણ હાંસલ કરી હતી. માઇક ગેટિંગઃ- ઇગ્લેન્ડના એક અન્ય બલ્લેબાજ માઇક ગેટિંગ પણ પોતાના દેશ માટે ક્રિકેટ પહેલાં ફુટબોલમાં હાથ અજમાવી ચૂક્યા છે. ગેટિંગ વેટફોર્ડ ક્લબ માટે રિઝર્વ સ્વરૂપે ફુટબોલ મેદાનમાં ઉતર્યા હતાં. ક્રિકેટ કરિયરમાં માઇક ગેટિંગે 79 ટેસ્ટ અને 92 વન ડે મેચ રમ્યા હતાં.

