FIFA: 11 શહેરોમાં યોજાશે 64 મેચ, 62 વર્ષ જૂના સ્ટેડિયમમાં રમાશે ઓપનિંગ મેચ

મોસ્કો: 14 જૂનથી રશિયામાં શરૂ થનારા 21માં ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે 32 ટીમ વચ્ચે મેચ રાખવામાં આવી છે. આ દરેક મેચ રશિયાના 11 શહેરોમાં રાખવામાં આવી છે. જે વિવિધ 12 સ્ટેડિયમમાં રમવામાં આવશે. આ 12 સ્ટેડિયમમાંથી સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ લુઝનિકી સ્ટેડિયમ અને સૌથી મોંઘુ સ્ટેડિયમ ક્રિસ્ટોવસ્કી અને ફેબર ઈંડા આકારનું ફિસ્ટ સ્ટેડિયમ પણ સામેલ છે. ક્રિસ્ટોવસ્કી બનાવવા માટે અંદાજે રૂ. 11,401 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. વર્લ્ડકપ દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાતા દરેક સ્ટેડિયમને બનાવવા અને તેના રિનોવેશનમાં અંદાજે 6 બિલિયનનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ગયા વર્ષે બ્રાઝિલમાં 3.6 બિલિયનનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. લુઝનિકીમાં 81 હજાર લોકો એક સાથે જોઈ શકે છે મેચ

- રશિયાના પાટનગગર મોસ્કોમાં આવેલા લુઝનિકી દેશનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ આવેલુ છે. તેમાં એક સાથે 81 હજાર દર્શકો મેચ જોઈ શકે છે. તેના રિનોવેશનમાં 2,816 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. અહીં ટૂર્નામેન્ટની ઓપનિંગ અને ફાઈનલ મેચ રમવામાં આવશે.

- 1956માં પહેલીવાર આ મેદાનમાં મેચ રમવામાં આવી હતી. ત્યારે તેનું નામ સેન્ટ્રલ લેનિન સ્ટેડિયમ હતું. જેનું નામ 1992માં બદલીને લુઝનિકી સ્ટેડિયમ કરવામાં આવ્યું છે. 1963માં સોવિયત યૂનિયન અને ઈટલી વચ્ચે થયેલી મેચમાં રેકોર્ડ 1,02,538 દર્શક સામેલ થયા હતા. સ્પેસશિપના આકારનું ક્રિસ્ટોવ્સકી સ્ટેડિયમ

- સેન્ટ પીટસબર્ગમાં આવેલા ક્રિસ્ટોવ્સકી સ્ટેડિયમને સ્પેસશિપના આકારમાં બનાવવામાં આવ્યો છે. તેના નિર્માણમાં અંદાજે 11,401 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્ટેડિયમની ખાસ વાત એ છે કે,તેની અંદરનું તાપમાન હંમેશા 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહે છે. આ દુનિયાનું સૌથી મોંઘુ સ્ટેડિયમ છે.

- ક્રિસ્ટોવ્સ્કી સ્ટેડિયમની ક્ષમતા 67 હજાર છે. રશિયન પ્રીમિયર લીગ દરમિયાન તેની અંદર 56,196 દર્શકોએ એક સાથે મેચ જોઈ હતી. વર્લ્ડકપ માટે દર્શકોની ક્ષમતા વધારી દેવામાં આવી છે. તેનું નિર્માણ કાર્ય 2007માં શરૂ થયું હતું અને 2017માં તે પુરૂ થયું હતું. સ્ટેડિયમમાં દેખાય છે કાલા સાગર

- સોચીમાં આવેલા ફિસ્ટ સ્ટેડિયમ વિન્ટ ઓલંપિકની સાથે સાથે ફીફા વર્લ્ડકપનું યજમાન કરનાર દુનિયાનું બીજુ સ્ટેડિયમ છે. તેના રિનોવેશનમાં રૂ. 5,244 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. આ ફેબર ઈંડા આકારનું બનેલું છે. તેના દક્ષિણમાં કાલા સાગર અને ઉત્તરમાં ફિસ્ટ માઉન્ટેન છે. દક્ષિણ સ્ટાન્ડાર્ડ કાલા સાગર દેખાય છે.

- વર્લ્ડકપ માટે આ સ્ટેડિયમની ક્ષમતા 41,220 કરી દેવામાં આવી છે. ટૂર્નામેન્ટ પછી વૈકલ્પિક સીટોને હટાવી દેવામાં આવશે. ત્યારપછી તેની ક્ષમતા 40 હજાર કરી દેવામાં આવશે.

