US: શીખના લમણે ગન ધરી કહ્યું હું પાઘડીને ધિક્કારું છું

એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકામાં ફરી વંશવાદની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. યુએસમાં એક શીખ ડ્રાઇવરને એક અજાણ્યા પેસેન્જરે લમણે ગન તાકીને હું પાઘડીને ધિક્કારું છું અને તુ કયા દેશમાંથી આવે છે જેવા સવાલો પૂછ્યા હતા. હજુ આ સંબંધમાં કોઇની ધરપકડ કરવામાં આવી નથી.

કોઇ કાર્યવાહી નહીં

આ શીખ વ્યક્તિ માં ડ્રાઇવર તરીકે કામ કરે છે. ગુરૂવારે આ બનાવ બન્યો છે જે અંગે હજુ સુધી કોઇની ધરપકડ કરવામાં નથી આવી કે કોઇ કાયદાની પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરવામાં આવી નથી.

નોર્થવેસ્ટ ઇલિયોનિસમાં રહેતા ઉબેરના ડ્રાઇવર તરીકે કામ કરતા ગુરજીત સિંઘને એક પેસેન્જરે તુ કયા દેશમાંથી આવે છે, તુ તારા દેશની સેવા કરે છે કે મારા દેશની અને હું પાઘડીને ધિક્કારું છું જેવા અટપટા અને વંશવાદથી પ્રેરિત સવાલો પૂછ્યા હતા. તેમજ ગુરજીતના લમણે રિવોલ્વર ધરી દીધી હતી. ગુરજીત સિંહ એક ધાર્મિક લીડર પણ છે.

મહત્વનું છે કે અમેરિકામાં શીખોને મુસ્લિમ સમજીને તેમની પર હુમલાના બનાવો વધ્યા છે. શીખો પાઘડી ધારણ કરતા હોવાથી સ્થાનિકો તેમને મુસ્લિમ ગણીને હુમલા કરે છે. ટ્રમ્પના આવ્યા પછી આવા બનાવોમાં વૃદ્ધિ થઇ છે. અમેરિકનોમાં ઇસ્લામોફોબિયાને કારણે વંશીય હુમલાઓમાં વધારો થયો છે. મોટાભાગે શીખોને આરબ ધારીને તેમની પર હુમલા થઇ રહ્યા છે. વોશિંગ્ટન પોસ્ટના એક રિપોર્ટ અનુસાર 9-11ની ઘટના બાદ પણ 6 જેટલા શીખોની આરબ ગણીને હત્યા કરવામાં આવી છે.

A sheriff’s office in Illinois, US, is investigating a case of assault on a Sikh man working as an Uber driver that is purportedly a hate crime, reports said on Thursday, after allegations that neither has the attackers been arrested nor the legal provisions against hate crime been imposed.