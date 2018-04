2017માં હોલીવુડમાં છવાઇ ગયા આ ભારતીયો, જાણો કોણ છે આ લિસ્ટમાં

લીલી સિંઘ



યૂટ્યૂબમાં પોતાનો જલવો પાથરી રહેલી લીલી સિંઘ ભારતીય મૂળની કેનેડિયન નાગરીક છે. લીલી સિંઘની ડેબૂ બુક‘How to Be a Bawse: A Guide to Conquering Life’ 28 માર્ચે રીલીઝ થઇ. ઓનલાઇન સુપર વુમન તરીકે ઓળખાતી લીલી સિંઘના 11 મીલિયન સબ્સ્ક્રાઇબર્સ છે અને યુ-ટ્યૂબ પર સૌથી વધુ કમાતી મહિલા છે. ફોર્બ્સ અનુસાર લીલી સિંઘને 2017માં 7.5 મિલિયન ડોલર યુ-ટ્યૂબથી ઈન્કમ થઇ હતી. આ ઉપરાંત, સિંઘની ફોર્બ્સ મેગેઝિનના ટોપ ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ લિસ્ટ ઇન એન્ટરટેન્મેન્ટ કેટેગરીમાં નંબર 1 સ્થાન મળ્યું છે.