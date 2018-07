USમાં દેહવેપારના ધંધામાં ફસાઇ સાઉથ એક્ટ્રેસિસ, કપલ ચલાવતું'તું સેક્સ રેકેટ

એનઆરજી ડેસ્કઃ અમેરિકન ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીએ શિકાગોમાં એક ઇન્ટરનેશનલ સેક્સ રેકેટ ચલાવતા ભારતીય કપલની ધરપકડ કરી છે. આ કપલ કન્નડ અને ટોલિવૂડ એક્ટ્રેસિસને અમેરિકામાં ઇવેન્ટના નામે બોલવાતું અને પછી તેઓને દેહ વ્યાપારના ધંધામાં ધકેલી દેતું હતું.

- શિકાગોની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં આ મામલે એક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ જ્યારે તપાસ શરૂ થઇ તો સામે આવ્યું કે, કિશન મોડુગુમુદી ઉર્ફ શ્રીરામ ચોનુપુટ્ટી અને તેની પત્ની ચંદ્રકલા પૂર્ણિમા ઉર્ફ વેભા જયમ આ રેકેટ ચલાવી રહ્યા હતા.

- મૂળ હૈદરાબાદમાં રહેતા આ કપલની 28 એપ્રિલ 2018ના રોજ વોશિંગ્ટનથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

- હોમલેન્ડ સિક્યોરિટી ઇન્વેસ્ટિગેશનના અમેરિકન ફેડરલ એજન્ટ્સે કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરી છે.

કપલે અનેક યુવતીઓને બનાવી શિકાર

- ફરિયાદ અનુસાર, 11 મે 2017થી 22 જાન્યુઆરી, 2018ની વચ્ચે આ કપલે અનેક યુવતીઓને પોતાની જાળમાં ફસાવી.

- આ કપલ પીડિત યુવતીઓ માટે એર ટિકિટ બુક કરાવતું હતું અને અમેરિકા પહોંચ્યા બાદ તેઓને હોટલ અથવા મોડુગુમુદીના ઘરે રોકતો હતો. ત્યારબાદ યુવતીઓને આ કપલ અમેરિકામાં વસતાં તેલુગુ તથા ભારતીય સમારંભમાં લઇ જતું, જેથી એવા લોકોને શોધી શકાય જે કોમર્શિયલ સેક્સ માટે સારાં પૈસા આપી શકે.

- આરોપી કિશન અમેરિકામાં બિઝનેસ કરે છે. 16 ફેબ્રુઆરી 2018ના રોજ ફેડરલ સર્ચ વોરન્ટના આધારે જ્યારે પોલીસે આ કપલના ઘરે દરોડા પાડ્યા, તો તેઓને અહીંથી ઝીપલોક બેગ્સમાં રાખેલા 70 કોન્ડોમ સિવાય એક રજિસ્ટર પણ મળી આવ્યું, જેમાં તમામ અભિનેત્રીઓ અને તેઓની ડેટ્સની ડિટેલ્સ પણ લખેલી હતી.

- શિકાગો કોર્ટે આરોપી ભારતીય કપલને જેલ મોકલી દીધું છે. સાથે જ આરોપી કપલના જામીન પણ ફગાવી દીધા છે.

The actresses were being engaged with Indians on the pretext of performing at Indian conferences