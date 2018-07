વડોદરાના બિઝનેસમેનની USAમાં 3 ગોળી મારી હત્યા

વડોદરા: અમેરિકામાં ભારતીયોની હત્યાનો સિલસિલો યથાવાત છે. ત્યારે વધુ એક ભારતીયાની શોંપીગ મોલના પાર્કીંગમાં 3 ગોળીયો મારી હત્યા કરી નાાખવામાં આવી છે. અમેરિકાના એટલાન્ટ જ્યોર્જિયા શોપીંગ મોલમાં ખરીદી કરી ઘરે જતા સમયે મોલના પાર્કિંગ વડોદરાના હરિકૃષ્ણભાઇ મિસ્ત્રીની આફ્રિકન અમેરિકને ફાયરીંગ કરી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા. બનાવને પગલે જ્યોર્જિયા પોલીસે ગુનો નોંધી હત્યારાની શોધખોળ હાથ ધરી હતી. બનાવની જાણ વડોદરામાં રહેતા મિસ્ત્રી પરિવારને થતા શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું હતુ. હરિકૃષ્ણભાઇ પોતાના સ્ટોર પરથી ઘરે જવા કારમાં નિકળ્યાં હતા

શહેરના વાડી વિસ્તારમાં આવેલી હનુમાન પોળમાં રહેતા હરિકૃષ્ણભાઇ મિસ્ત્રી છેલ્લા 20 વર્ષથી અમેરિકાના એટલાન્ટા જ્યોર્જિયા સીટીમાં પત્ની અને બે બાળકો સાથે રહેતા હતા. જેમાં 19 વર્ષીય નેન્સી અને 4 વર્ષીય નયન બન્ને અભ્યાસ કરે છે. હરિકૃષ્ણભાઇ એટલાન્ટ જ્યોર્જિયામાં એક સ્ટોર અને પેટ્રોલ પમ્પ ધરાવે છે શનિવારે બપોરે હરિકૃષ્ણભાઇ પોતાના સ્ટોર પરથી ઘરે જવા કારમાં નિકળ્યાં હતા. જ્યાં રસ્તામાં ખરીદી કરવા તેઓ શોપીંગ મોલમાં ગયા અને ખરીદી કર્યા બાદ શોપીંગ મોલના પાર્કીંગમાં કારમાં બેસવા જતા સમયે અચાનક બંદુકધારી શખ્સ તેમની પાસે આવી પહોંચ્યો હતો. આફ્રિકન અમેરિકન શખ્સે તેમની ઉપર એકા એક ત્રણથી ચાર રાઉન્ડ ફાયરીંગ કર્યું

પાર્કિંગમાં આવી પહોંચેલા આફ્રિકન અમેરિકન શખ્સે તેમની ઉપર એકા એક ત્રણથી ચાર રાઉન્ડ ફાયરીંગ કર્યું હતુ. જેમાં ત્રણ ગોળીઓ હરિકૃષ્ણભાઇની છાતીમાં વાગતા તેઓનું ઘટના સ્થળેજ મોત નિપજ્યું હતુ. ઘટનાની જાણ જ્યોર્જિયા પોલીસને થતા તેઓ તાત્કાલીક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. અને પોલીસે મૃતકના પરિવારનો સંપર્ક કરતા મૃતકના પત્ની શીતલબેન ઉપર આભ ફાટી પડ્યું હતુ. બનાવને પગલે જ્યોર્જિયા પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી હત્યારાની શોધખોળ હાથ ધરી છે. આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો, ઇન્ડિયા આવ્યા ત્યારે મોટાભાઇના પગે લાગી આભાર માન્યો હતો....

originally from Baroda Harekrushna Mishtri been killed by unknown people at his own store