ડૉ. વલ્લભભાઇ કથીરિયા અમેરિકામાં NRI ડોક્ટર્સ સાથે કરશે મુલાકાત

એનઆરજી ડેસ્કઃ રાજકોટના જાણીતા કેન્સર સર્જન અને કેન્દ્રના ભૂતપૂર્વ હેલ્થ મિનિસ્ટર ડૉ. વલ્લભ કથીરિયા 27 જૂન બુધવારથી અમેરિકાની મુલાકાતે છે. હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝ, હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ અને હેલ્થમાં મહત્વનો પોર્ટફોલિયો સંભાળી ચૂકેલા ડૉ. કથીરિયા ચાર વખત સંસદ સભ્ય રહી ચૂક્યા વર્ષ 2001માં ગુજરાતમાં આવેલા ભૂકંપ દરમિયાન તેઓના રાહતકાર્યોની ખાસ્સી પ્રશંસા થઇ હતી. ચેક ડેમ સાંસદ તરીકે ઓળખાતા ડૉ. વલ્લભાઇ કથીરિયા હાલ ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડ ગુજરાત સ્ટેટના ચેરમેન તરીકે ફરજ બજાવે છે.

અમેરિકામાં બીજેપી અને એનઆરઆઇ ડોક્ટર્સ સાથે કરશે મુલાકાત

- ડૉ. કથીરિયાએ અત્યાર સુધી 125 વખત બ્લડ ડોનેટ કર્યું છે. 27 તારીખથી શરૂ થતા તેમના યુએસ પ્રવાસ દરમિયાન બીજેપી મિત્રો, એનઆરઆઇ અને ન્યૂજર્સી, ન્યૂયોર્ક, કનેક્ટિકટ અને પેન્સિલવેનિયાના ડોક્ટર ગ્રુપ્સ સાથે મુલાકાત કરશે.

- આ સિવાય 5 જુલાઇના રોજ તેઓ કોલમ્બસ, ઓહાયોમાં એક ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં ચીફ ગેસ્ટ અને કિ-નોટ સ્પીકર તરીકે હાજરી આપશે.

- પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ હેલ્થ એન્ડ સોશિયો-ઇકોનોમિકલ ઇશ્યુ અતંર્ગત અલગ અલગ એનઆરઆઇ ગ્રુપ સાથે ચર્ચા કરશે.

- 6, 7 અને 8 જુલાઇ દરમિયાન ડૉ. કથીરિયા ઓન્ટારિયોમાં સૌરાષ્ટ્ર પટેલ કલ્ચર સમાજ સમારંભમાં હાજરી આપશે. ઉપરાંત લોસ એન્જલસમાં 'ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઑપર્ચ્યૂનિટિ ઇન કાઉ બેઝ્ડ બિઝનેસ' કાર્યક્રમમાં વક્તવ્ય આપશે. મોદી સરકારના કાર્યોની કરશે ચર્ચા

- ડૉ. કથીરિયાની યુએસ ટૂર દરમિયાન તેઓની સાથે જાણીતા યુરોલોજિસ્ટ ડૉ. પ્રદીપ કણસાગરા પણ વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. - ડૉ. પ્રદીપ કણસાગરા મેનેજિંગ ટ્રસ્ટીના ફાઉન્ડર અને રાજકોટની બી.ટી. સવાની કિડની હોસ્પિટલના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન છે.

- ડૉ. કણસાગરા ટૂર પ્રોગ્રામને કો-ઓર્ડિનેટ કરશે. યુએસ ટૂર દરમિયાન ડૉ. કથીરિયા મોદી સરકારના સોશિયો-ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ અને વૈશ્વિક દ્રષ્ટીએ ભારતની છબિ અંગે વિવિધ કાર્યક્રમોમાં ચર્ચા કરશે.

- આ ઉપરાંત તેઓ અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતીઓને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ-2019 ગાંધીનગર, અને ગ્લોબલ સમિટ વારાણસી -2019માં આવવાનું આમંત્રણ આપશે.

