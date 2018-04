ભારતીય મૂળના અધિકારીને બ્રિટનમાં મળી સૌથી જોખમી જવાબદારી

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બ્રિટનમાં સ્કોટલેન્ડ યાર્ડના ભારતીય મૂળના અધિકારી નીલ બસુને સોમવારે દેશના કાઉન્ટ ટેરરિઝ્મના હેડ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. બ્રિટનમાં આ જવાબદારીને અનેક લોકો બ્રિટિશ પોલીસમાં સૌથી જોખમી ગણે છે. 49 વર્ષીય બસુ વર્તમાનમાં મેટ્રોપોલિટન પોલીસના ઉપસહાયક કમિશનર છે. - તેઓને વિશેષ અભિયા માટે સહાયક કમિશનર પદે પ્રમોટ કરવામાં આવશે.

- બસુ નેશનલ લીડ ફોર કાઉન્ટર ટેરરિઝ્મ અને મેટ્રોપોલિટન પોલીસના સ્પેશિયલ ઓપરેશનના હેડ હશે.

- તેઓ માર્ક રાઉલીનું સ્થાન લેશે જેઓ 21 માર્ચના રોજ રાજીનામું આપવાના છે.

- બસુ એશિયા મૂળના પહેલાં અધિકારી છે જેઓને આ ભૂમિકા સોંપવામાં આવી છે. બસુના પિતા ભારતીય મૂળના છે.

Neil Basu, a deputy assistant commissioner, recently called for Prevent, the deradicalisation programme, to be reformed and had previously said that segregation was fuelling extremism