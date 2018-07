ગ્લોબલ ગુજરાતી એવોર્ડ ગાલાની કેનેડામાં ધમાકેદાર શરૂઆત

એનઆરજી ડેસ્કઃ ગ્લોબલ ગુજરાતી નેટવર્ક અને વિપુલ જાની દ્વારા આયોજિત ગ્લોબલ ગુજરાતી એવોર્ડ ગાલા ગત શુક્રવારે 25 મેના રોજ મિસિસાગાના રેડ રોઝ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે સફળતાપૂર્વક યોજાયો. કેનેડા, અમેરિકા, ભારત, બ્રિટન અને મોઝામ્બિક - એવા 5 દેશોમાંથી 10 પ્રતિષ્ઠિત અને સફળ ગુજરાતીઓને ગ્લોબલ ગુજરાતી એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

એવોર્ડ વિજેતાઓના નામઃ

- ડો. સુધીર પરીખઃ જાણીતા એલર્જી સ્પેશિયાલિસ્ટ અને મીડિયા પબ્લિશર (અમેરિકા)

- સુનિલ નાયકઃ સફળ હોટલિસ્ટ અને ચલો ગુજરાત ઇવેન્ટના પ્રણેતા (અમેરિકા)

- એમજી વાસનજીઃ ઓર્ડર ઓફ કેનેડાથી સન્માનિત બેસ્ટ સેલિંગ ઓથર (કેનેડા)

- હરેન શેઠઃ સુરતી સ્વીટ માર્ટ (કેનેડા)

- ડો. વિક્રમ શાહઃ ઘૂંટણના ઓપરેશન માટે વિશ્વમાં પ્રખ્યાત અને શેલ્બી હોસ્પિટલના સ્થાપક (ભારત)

- ડો. દર્શિની શાહઃ ભારતના પ્રખ્યાત ડેન્ટિસ્ટમાંથી એક

- સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયાઃ વિશ્વમાં જાણીતા ગુજ્જુભાઇ એક્ટર (ભારત)

- નાદિર પટેલઃ ભારત ખાતેના કેનેડાના હાઇ કમિશનર

- સીબી પટેલઃ બ્રિટનના સૌથી જૂના અને જાણીતા પબ્લિશર

- રિઝવાન આડતિયાઃ આફ્રિકા અને ભારત સહિત અનેક દેશોમાં બિઝનેસ અને સેવાકાર્યો કરતાં રિઝવાન આડતિયા ફાઉન્ડેશન સંસ્થાના સ્થાપક ગાલા એવોર્ડમાં બિનગુજરાતીઓએ આપી હાજરી

- આ 10 મોંઘેરા ગુજરાતીઓને આવકારવા માટે છ મેમ્બર્સ ઓફ પાર્લામેન્ટ - રમેશ સાંઘા, કમલ ખેરા, યાસ્મિન રતનસી, બોબ સરોયા, યેની ક્લેમેન્ટ અને દીપક ઓબરોય ઉપરાંત 330થી વધુ પ્રતિષ્ઠિત બિઝનેસ અને કોમ્યુનિસ્ટ લીડર્સ હાજર રહ્યા હતા.

- સૌથી મહત્વની વાત એ હતી કે, આ ગ્લોબલ ગુજરાતી એવોર્ડ ગાલામાં બિનગુજરાતીઓએ પણ મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી હતી. દિવ્યભાસ્કર.કોમ હતું ડિજિટલ મીડિયા પાર્ટનર

- સિલ્વર હોટેલ ગ્રુપે હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર તરીકે અને દિવ્યભાસ્કર.કોમ ડિજિટલ મીડિયા પાર્ટનર તરીકે ઇવેન્ટને સફળ બનાવવા માટે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો.

- સ્પંદન ડાન્સ ગ્રુપ દ્વારા ગુજરાતી રાસ-ગરબા અને ઇન્ફ્યૂઝિયન આર્ટિસ્ટ્રી દ્વારા બોલિવૂડ ડાન્સ રજૂ કરવામાં આવ્યા.

- તબલા હાઉસ તરફથી છ પ્લેયર્સે અદભૂત તબલા જુગલબંદી રજૂ કરી હતી.

- જયમીન ઠક્કર અને અમીન ધિલ્લોને એમ.સી તરીકે ગાલાનું સુંદર સંચાલન કર્યુ હતું.

- સીઆઇબીસી, આઇસીઆઇસીઆઇસ બેન્ક, એચએસબીસી અને સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (કેનેડા) જેવી જાણીતી બેન્કોએ ટેબલ સ્પોન્સર્સ અને સિલ્વર સ્પોન્સર્સ તરીકે સહકાર આપ્યો હતો. શાકાહારી ભોજનનો આનંદ

- દિવ્યા કુમાર તથા અલૌકિક નાયકે પણ ગાલાને એક યાદગાર ઇવેન્ટ બનાવવામાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું.

- કાર્યક્રમના અંતે સૌએ સ્વાદિષ્ટ શાકાહારી અને નટ-ફ્રી ભોજનનો આનંદ માણ્યો હતો.

- આયોજક વિપુલ જાનીએ સૌ આમંત્રિતોને આભાર માન્યો હતો અને આવતા વર્ષે આનાથી પણ મોટાંપાયે ગ્લોબલ ગુજરાતી ગાલા પાર્ટ-2 કરવાની જાહેરાત કરી હતી.

They celebrate and promote Gujarati Art, Culture, Heritage and Business through events in different parts of the world