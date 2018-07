મલેશિયાઃ 55 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ભારતીય પહોંચ્યો આ પદે, થયો વિરોધ

એનઆરજી ડેસ્કઃ મલેશિયાના રાજાએ દેશના નવા એટર્ની જનરલ તરીકે એક ભારતીય મૂળના વ્યક્તિને નિયુક્ત કર્યા છે. સોમવારે રોયલ પેલેસ તરફથી જાહેર કરાયેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, સુલતાન મોહમ્મદ પંચમે એટર્ની જનરલે મોહમ્મદ અપંદી અલીને હટાવી દીધા છે. તેઓના સ્થાને હવે ભારતીય મૂળના ટોમી થોમસને પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. મલેશિયામાં 55 વર્ષોમાં આવું પહેલીવાર છે કે, કોઇ લઘુમતિ વર્ગના વ્યક્તિને આ પદે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હોય.

મલય-મુસ્લિમ વ્યક્તિની નિયુક્તિની ડિમાન્ડ

- મલેશિયાના મલય જાતિના લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારા સંગઠનની માંગ હતી કે, દેશના સૌથી મોટાં કાયદા પદને કોઇ મુસ્લિમને આપવામાં આવે, જેથી અધિકારીક ધર્મ તરીકે ઇસ્લામની રક્ષા થઇ શકે.

- ઉલ્લેખનીય છે કે, મલેશિયાની અંદાજિત 3 કરોડની વસતીમાં મલય જાતિના અંદાજિત બે તૃતિયાંશ લોકો છે.

ધર્મ અને વર્ગના આધારે ના થવો જોઇએ ભેદભાવ

- રોયલ પેલેસ તરફથી જાહેર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે, સુલતાન તમામ દેશવાસીઓને અપીલ કરે છે કે તેઓ એ સુનિશ્ચિત કરે કે થોમસની નિયુક્તિથી કોઇ પ્રકારના ધાર્મિક અથવા જાતિગત સંઘર્ષ પેદા ના થાય. જો કે, દરેક મલેશિયનની સાથે નિષ્પક્ષ વર્તાવ જરૂરી છે, પછી તે કોઇ પણ ધર્મ અથવા વર્ગનો હોય. પ્રધાનમંત્રી મહાતિર મોહમ્મદે આગળ કર્યુ નામ

- મલેશિયાના નવનિયુક્ત વડાપ્રધાન મહાતિર મોહમ્મદે હાલમાં જ એટર્ની જનરલ અપંદી અલીને હટાવવા માટે દેશના જાણીતા વકીલ ટોમી થોમસને પદ માટે નામાંકિત કરવાનો પ્રસ્તાવ રાખ્યો હતો.

- જો કે, સ્થાનિક મીડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાંક સંગઠનોએ મહાતિરને બીજાં નામો પર વિચાર કરવાનું કહ્યું હતું.

