અબુધાબીમાં ચમક્યું આ ભારતીયનું નસીબ, જીત્યો આટલા કરોડ રૂપિયા

દુબઇઃ અબૂધાબીમાં એક ભારતીય પ્રવાસી સાડા સત્તર કરોડ રૂપિયાથી વધુની લોટરી જીતીને કરોડપતિ બની ગયો છે. ગલ્ફ ન્યૂઝના સમાચાર અનુસાર, અબુધાબીમાં રહેનારા સુનીલ માપ્પત્તા કૃષ્ણન કુટ્ટી નૈયરે એક કરોડ દિરહામની બીજી સૌથી મોટી લોટરી જીતી છે. જેનું મુલ્ય અંદાજે 17.68 કરોડ રૂપિયા છે. સમાચાર અનુસાર, 500 દિરહામની લોટરી ટિકિટની સાથે તેમાં લોકો ભાગ લે છે. ટિકિટની કિંમતમાં યોગદાન આપનારા એક સાથીએ જણાવ્યું કે કેરળ નિવાસી નૈયર ઇનામની રકમને પોતાના મિત્રોની સાથે વહેંચશે.

ગત વર્ષે પણ ફેબ્રુઆરીના મહિનામાં લોટરીની એક ટિકિટે દુબઇના એક ભારતીયની કિસ્તમ બદલી નાંખી હતી. સામાન્ય સ્ટોરકિપર આ લોટરી પછી કરોડપતિ બની ગયો. દુબઇ ડ્યૂટી ફ્રીના લકી ડ્રોમાં દસ લાખ ડોલર (અંદાજે 6.70 કરોડ રૂપિયા) ની એક મોટી રકમ મળી હતી.

આજેશે પદ્દમનાભને દુબઇ ડ્યૂટી ફ્રી મિલેનિયમ મિલીનાયર પ્રમોશનની યાદીમાં સામેલ થઇ ગયો હતો. જ્યારે દુબઇ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ડ્રોમાં 235માં તેની ટિકિટ સંખ્યા 1584 ઇનામ માટે પસંદ કરવામાં આવી.

Sunil Mappatta Krishnan Kutty Nair, a married expatriate based in Abu Dhabi, will walk away with Dh10 million, the second-largest reward given away this year.