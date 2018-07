USમાં વસતા પટેલોને ભારતીય પ્રવાસનમાં યોગદાન આપવા મોદીની અપીલ

- મોદીએ વીડિયો કોન્ફરન્સથી ગુજરાતીઓને સંબોધન કર્યુ

- પ્રવાસી ગુજરાતી 1960ના દાયકાથી અમેરિકાની મોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે.

એનઆરજી ડેસ્કઃ વડાપ્રધાન એ શુક્રવારે અમેરિકામાં વસતા પટેલ સમુદાયને અપીલ કરી છે કે, તેઓ ભારતમાં પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવાની કામગીરીમાં પોતાનું યોગદાન આપે. અમેરિકામાં થઇ રહેલા સૌરાષ્ટ્ર-પટેલ સમાજના આંતરરાષ્ટ્રીય સાંસ્કૃતિક સમારંભના વીડિયો કોન્ફરન્સિંગથી સંબોધિત કર્યા. મોદીએ મજાકમાં કહ્યું કે, તમે 'હોટલ-મોટલવાળા પટેલ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શું તમારામાંથી એક વ્યક્તિ ઓછામાં ઓછા પાંચ લોકોને ભારત આવવા પ્રેરિત કરી શકે છે? જ્યારે પણ તમારી હોટલ અથવા મોટલમાં મહેમાન આવે અને તેઓ ટીવી ઓન કરે તો શું તમે ટીવી પર ભારતીય પ્રવાસન વિશે પાંચ મિનિટની ક્લિપ ચલાવી શકો છો? આનાથી તમારાં મહેમાનોને ખ્યાલ આવશે કે ભારત હકીકતમાં શું છે? વડાપ્રધાને ભારતનું ગર્વ વધારવા માટે પ્રવાસી ભારતીયોના વખાણ કર્યા હતા. તેઓએ કહ્યું કે, વિશ્વમાં ભારતના પાસપોર્ટની તાકાત અને તેના પ્રત્યે સન્માનમાં વધારો થયો છે. મુખ્યમંત્રી પદે રહી કરી હતી અપીલ

- મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે તેઓએ ગુજરાતના અપ્રવાસીઓને પણ આ પ્રકારની અપીલ કરી હતી. તેઓએ તે સમયે પણ કહ્યું હતું કે, વિદેશમાં વસેલા ગુજરાત ઓછામાં ઓછા 15 બિન ગુજરાતી ભારતીયો અથવા અમેરિકનને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની ટૂર લેવા માટે પ્રેરિત કરે. આનાથી રાજ્યમાં પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન મળશે. 70 ટકા મોટલ ગુજરાતી ચલાવે છે

- 60ના દાયકામાં અમેરિકામાં પટેલ-મોટલના આઇડિયાની શરૂઆત થઇ, ત્યારે ગુજરાતના પટેલોએ અહીંની મોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પગ મુક્યો હતો.

- 2014માં અમેરિકાની મેગેઝિન 'સ્મિથસોનિયન'એ કહ્યું હતું કે, અમેરિકામાં ઓછામાં ઓછા અડધી મોટલ ભારતીય પ્રવાસીઓની છે. તેમાંથી 70 ટકા મોટલ પ્રવાસી ગુજરાતી ચલાવે છે.

