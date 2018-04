'બેટી પઢાઓ'માં માનતા સસરાએ ચૂકવી ભારે કિંમત, થયું જીવને જોખમ

»

એક દિવસ રોમિલે મારે તારી સાથે રહેવું નથી તેવું કહી ન્યૂઝીલેન્ડમાં જ તેજસ વિરૂદ્ધ કેસ કરી દીધો | Girl denied to stay with her husband after she reached new Zealand