જાણો, WhatsApp પર નંબર સેવ કર્યા વગર મેસેજ કરવાની ટ્રીક

- એક એપ દ્વારા તમે નંબર સેવ કર્યા વગર મેસેજ સેન્ડ કરી શકો છો

- આ એપનું નામ છે WhatsMe

- એપ ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ - કંટ્રી કોડ નાંખવાનો રહેશે ત્યારબાદ - જેને મેસેજ કરવો છે તે નંબર એડ કરો

- ત્યાર બાદ રેડ બોક્સમાં જોવા મળતું open Chat પર ક્લિક કરો

- હવે WhatsApp ઓપન કરો

- હવે તમે કોઇને પણ મેસેજ કરી શકો છો - નંબર સેવ કર્યા વગર

Learn, trick to do a message without saving a number on WhatsApp. new app for without save any number