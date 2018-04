ફેસબુક ડેટા સેફ ના હોવાથી, તમારા એકાઉન્ટમાંથી ડિલીટ કરો આટલી માહિતી

ફેસબુકમાં યુઝર્સના ડેટા લીક થતા ઘણાં યુઝર્સ ટેન્શનમાં આવી ગયા છે - એમાં પણ વધારે ટેન્શનતો ત્યારે થયું કે - ફેસબુક ફાઉન્ડર ે ડેટા લીક થવાની જવાબદારી સ્વીકારી માર્કે કહ્યું કે, આ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે - યુઝર્સના પર્સન ડેટાનો ખોટો ઉપયોગ રોકવા માટે કડક પગલાં લેવામાં આવશે. ફેસબુક પર પર્સનલ ડેટા લીક થતા રોકવા માટે સૌ પ્રથમ આટલી માહિતી તમારા એકાઉન્ટમાંથી હટાવી દો ફેસબુક પરથી તમારો ફોન નંબર હટાવો ફોન નંબર હોવાથી કોઇ પણ આનો ખોટો ઉપયોગ કરી શકે છે ડેટ ઓફ બર્થ પણ FB પરથી હટાવી દો જન્મતારીખના ઉપયોગથી હેકર્સ ઘણી બધી બીજી પર્સનલ માહિતી મેળવી શકે છે તમારું લોકેશન FB પર શેર ના કરો લોકેશન શેર કરવાથી તમે કઇ જગ્યા પર છો તેનો ખ્યાલ સામેવાળી વ્યક્તિને તરત જ આવી જાય છે - આનાથી તમારો ખોટો મિસયુઝ થઇ શકે છે - આ સિવાય એરપોર્ટ અને હોલીડેની ફોટો FB પર પોસ્ટ ના કરો તમારી એક્સ ગર્લફ્રેન્ડ અને બોયફ્રેન્ડની ફોટો હટાવી દો એક્સની ફોટોથી આવનારા સમયમાં તમને ઘણી પ્રોબ્લેમ થઇ શકે છે - એમાં પણ જ્યારે તમારા મેરેજ થવાની તૈયારી હોય FB પર ઘરનું અડ્રેશ ના મૂકવું ઘણાં યુઝર્સ એવા છે જે પોતાના ઘરનું એડ્રસ FB પર શેર કરતાં હોય છે તે ના કરવું જોઇએ ફેસબુક પર એકાઉન્ટ પરથી શંકાસ્પદ એપ હટાવી દો ફેસબુકમાં ઘણી બધી એપ છે જે આપણી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન ચોરી કરે છે

Since Facebook is not data safe, delete this information from your account As Facebook scandal mushrooms, Mark Zuckerberg vows to step up