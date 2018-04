બતાવો લગ્નની કંકોત્રી, બે જ કલાકમાં મેળવો ફ્રીમાં ટોઈલેટ

ભારત સરકાર 'સ્વચ્છ ભારત અભિયાન' અંતર્ગત ઘરે ઘરે શૌચાલય બનાવવા અપીલ કરી રહી છે. ઇવન અક્ષય કુમારે તો તેના પર આખેઆખી ફિલ્મ પણ બનાવી નાખી! પરંતુ હજી દેશમાં આ સમસ્યાનો ઉકેલ નજીક દેખાઈ રહ્યો નથી.

ત્યારે પુણેસ્થિત 'માણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ' નામની કંપનીએ આદરેલા અભિયાનની વાત કરવા જેવી છે. આ કંપની મૂળે થર્મોકોલની પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે. હવે તે લોકોને થર્મોકોલનાં ક્વિક ટોઇલેટ બનાવી આપે છે!

ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે આ ટોઇલેટ માત્ર બે જ કલાકમાં તૈયાર થઈ જાય છે! આ અનોખી ક્વાયત પાછળ કંપનીના સર્વેસર્વા રામદાસ માણેનું દિમાગ કામ કરે છે. થયું એવું કે ઇ.સ. 2007માં રામદાસના ગામમાં 'ગ્રામ સ્વચ્છતા અભિયાન' ચાલી રહ્યું હતું. તે અંતર્ગત સરકાર ગામમાં 200 ટોઇલેટ બનાવવાની હતી - પરંતુ ટોઇલેટ ખૂટી પડ્યાં અને 198એ આવીને અટકી ગયાં - ત્યારે રામદાસે દિમાગ ચલાવીને બાકીનાં બે ટોઇલેટ પોતાની કંપનીનાં થર્મોકોલમાંથી બનાવી આપ્યાં! બસ, ત્યારથી રામદાસે જરૂરિયાતમંદ લોકોને એકદમ ફ્રીમાં થર્મોકોલનાં ટોઇલેટ બનાવી આપવાનું શરૂ કર્યું છે. રામદાસની કંપની અત્યાર સુધીમાં 22 હજાર થર્મોકોલનાં ટોઇલેટ બનાવી ચૂકી છે - ભારતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં જ્યાં - ટોઇલેટની વ્યવસ્થા નથી ત્યાં પહોંચાડવાનું કામ કરે છે.

રામદાસની કંપનીએ મહારાષ્ટ્ર ઉપરાંત ગુજરાત, કર્ણાટક, તમિલનાડુમાં આવાં ટોઇલેટ્સ પૂરાં પાડ્યાં છે. કંપનીની એક પોલિસી ખૂબ જ ઉમદા છે - જો કોઈ સ્ત્રી લગ્ન કરવા જઈ રહી છે અને તે ટોઇલેટ બનાવવાનો ખર્ચ ઉઠાવવામાં સક્ષમ ન હોય તો - ફક્ત કંપનીને લગ્નની કંકોત્રી આપવાની રહે છે - એ પછી રામદાસની કંપની તેમને ગિફ્ટમાં ફ્રીમાં ટોઇલેટ બનાવી આપે છે. થર્મોકોલનાં આ ટોઇલેટમાં સિમેન્ટના કોટિંગવાળી થર્મોકોલની શીટ્સ વાપરવામાં આવે છે - તે બનાવવામાં ઝડપી છે અને ટકવામાં ખાસ્સી મજબૂત પણ છે. આવું ઇનોવેટિવ વિચારનારા લોકોની સંખ્યા વધુ હોય તો ભારતનું એકેય ઘર શૌચાલયવિહોણું ન રહે

Show wedding festivity, get free toilet in two hours. maharastra mane industries work thermocol toilet. Ramdas mane of company owner india s rural area to free gives toilet