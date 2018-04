Jio યુઝર્સ માટે ખૂબ જ કામનો છે આ સિક્રેટ કોડ

- જિયો યુઝ કરતાં લોકો માટે આ સિક્રેટ કોડ ખૂબ જ કામનો છે - કોડ છે *409* - આ કોડથી તમારા જિયો નંબરને બીજા કોઇ નંબર ઉપર ફોરવર્ડ કરી શકો છો - *409* ડાયલ કર્યા પછી - જે નંબર પર કોલ ફોરવર્ડ કરવો છે તે નંબર ડાયલ કરો - હવે તમારા જિયો નંબર ઉપર કોલ નહીં આવે તે બીજા નંબર ઉપર આવવા લાગશે - જો આ સર્વિસ વધુ સમય ચાલુ ના રાખવી હોય તો - *410 ડાયલ કરી બંધ કરી શકો છો

This Secret Code is very useful for Jio users code is very useful to forward call to second mobile number