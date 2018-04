એક જ સ્કૂલમાં ભણતાં મા અને દીકરાએ સાથે દસમાની પરીક્ષા આપી!

એકાદ વર્ષ પહેલાં ‘નીલ બટે સન્નાટા’ નામની સરસ ફિલ્મ આવેલી. તે ફિલ્મમાં દીકરીને ભણાવવા માગતી માતા પોતે પણ દીકરીના જ ક્લાસમાં એડમિશન લે છે.

હવે આવું રિયલ લાઇફમાં પણ બન્યું છે. વાત છે પંજાબના લુધિયાણા શહેરની. ત્યાંની એક સ્કૂલમાં 44 વર્ષની માતા અને તેમનો દીકરો સાથે ભણી રહ્યાં છે. એટલું જ નહીં 10માની એક્ઝામ પણ બંને મા-દીકરાએ સાથે આપી છે.

રજની બાળા નામની તે મમ્મી ફેમિલી પ્રોબ્લેમ્સ અને જવાબદારીઓને કારણે ભણી શકી નહોતી. રજની નવમા ધોરણમાં હતી ત્યારે જ ઈ.સ. 1989માં એનું ભણતર છૂટી ગયેલું.પછી તો રજનીનાં લગ્ન થયાં અને એક પછી એક ત્રણ બાળકો-બે દીકરીઓ અને એક દીકરાના ઉછેરમાં પરોવાઈ ગઈ.

બંને મોટી દીકરીઓ તો ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગઈ છે, પરંતુ દીકરો બોર્ડમાં આવ્યો ત્યારે રજનીને પણ ભણવાની ઇચ્છા જાગી ઊઠી. ભણવાનું બીજી કારણ એ પણ હતું કે, રજની જ્યાં જોબ કરી રહી હતી ત્યાં 10મું ધોરણ પાસની માંગ હતી - દસ પાસ કર્યા બાદ રજની આગળ ભણવાનું ચાલુ જ રાખશે.

રજનીની ઈચ્છા જોઈને એના પતિએ પણ એને પ્રોત્સાહન આપ્યું. પતિનું કહેવું છે કે એ પોતે ગ્રેજ્યુએટ છે તો પત્નીએ એટલિસ્ટ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરવું જોઇએ. શીખવાની કોઈ ઉંમર નથી હોતી અને આવો સપોર્ટિવ પરિવાર મળે તો રજનીની જેમ તમામ સ્ત્રીઓ શિક્ષિત થઈ જાય.

Mother and son studying in the same school, with a tenth examination! a 44-year-old mother of three children appeared for class 10th examinations along with her son in Punjab’s Ludhiana. Rajni Bala said that her husband motivated her to study. “I felt odd to go to school initially but I am happy now”, said Rajni Bala