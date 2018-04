જૂના કે તૂટેલાં ઇઅરફોનની મદદથી બનાવો નવા વાયરલેસ ઇઅરફોન

થોડી મહેનતથી તમે ઘરે જ બનાવી શકો છો નવા ઇઅરફોન - આ બનાવવા માટે તમારી પાસે જૂના ઇઅરફોન વર્કિંગ કન્ડિશનમાં હોવા જોઇએ - સૌપ્રથમ તમારા જૂના ઇઅરફોનને વચ્ચેથી કાપો - કાતરથી કાપીને બંને છેડાના વાયરને કાઢો - વાયરને થોડા ગરમ કરીને તેના પરનું પ્લાસ્ટિક હટાવી દો, અને બ્લેડની મદદથી ગરમ કરેલા વાયરને ફેલાવી દો - વાયરના છેડાને સારી રીતે ગોળ કરીને ચોંટાડી દો - હવે Bluetooth module લઇ લો, જે કોઇ પણ ઓનલાઇન સાઇટ પર સરળતાથી મળી રહેશે - Bluetooth moduleમાં બંને વાયર લગાવવાનો ઓપ્શન આપેલો હોય છે - આ બંને વાયરને તેમાં ફિક્સ કરી દો - તમારા Bluetooth moduleને સેલોટેપ લગાવી દો. થઇ ગયા તૈયાર વાયરલેસ હૈડફોન - હવે તમે મોબાઇલ બ્લૂટુથ સાથે કનેક્ટ કરીને હૈડફોનના મજા લઇ શકો છો

Create new wireless earphones with old or broken earphones very simple trick to u got a new head phone or earphone make at home