657 વખત પરીક્ષા આપી ચૂકી છે આ મહિલા, કારણ છે રસપ્રદ

બેંગલુરુમાં રહેતી એન એમ પુષ્પા પ્રિયાની વાત જ કંઇક જુદી છે. પ્રિયા સાચા અર્થમાં સમાજ સેવા કરી રહી છે. અપંગ અને દૃષ્ટિહીન લોકો માટે પ્રિયા વરદાન સ્વરૂપ છે.

પ્રિયા અપંગ અને દૃષ્ટિહીન વ્યક્તિઓને એક્ઝામમાં પેપર લખવામાં મદદ કરે છે. 2007થી પ્રિયાએ આ પ્રકારની હેલ્પ કરવાની શરૂ કરી હતી. પહેલું પેપર પ્રિયાએ 2007માં લખ્યું હતું - તે વ્યક્તિ ડાઉન સિન્ડ્રોમથી પીડાતી હતી.

હાલ પ્રિયાની ઉંમર 30 વર્ષ છે - પ્રિયા છેલ્લાં 10 વર્ષથી આ કામ કરી રહી છે. દસ વર્ષમાં અત્યાર સુધી પ્રિયાએ 657 વખત એક્ઝામ આપી છે, પરંતુ પોતાના માટે નહીં બીજા માટે પ્રિયાની આ મદદ કરવા પાછળનું કારણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે.

એક સમયે જ્યારે પ્રિયા અભ્યાસ કરી રહી હતી ત્યારે તેની પાસે પણ એક્ઝામમાં બેસવા માટે ફીના પૈસા નહોતા. પ્રિયાના પરિવારની પણ ફીના પૈસા ભરી શકે તેવી સ્થિતિ નહોતી. પરીક્ષા આપ્યા વગર જ પ્રિયાને એક્ઝામ હૉલમાંથી બહાર ધકેલી દેવાઇ હતી. પ્રિયાએ પોતાનો અભ્યાસ પણ બીજાની હેલ્પ દ્વારા જ પૂરો કર્યો હતો આજ કારણોસર પ્રિયા આજે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટે આશાનું કિરણ બની રહી છે.

In ten years, he passed the examination 657 times, but not for himself, for another Preeya has written 657 exams in 10 years, but none for herself. Be it a bank job or to procure a seat in autonomous universities