તમને ભવિષ્યની ચિંતા નહિ રહે જયારે તમે આ વીડિયો જોશો

અમદાવાદઃઆપણે બધા સુખી ભવિષ્યનો વિચાર કરીએ ત્યારે વર્તમાનમાં નિર્ણય લઈએ છીએ.જોકે તમને લાગતું નથી કે આપણામાંથી કોઈ ભવિષ્ય તો કોઈ જાણતા નથી.આથી કહી શકાય કે ભવિષ્ય માટે જે નિર્ણય કરીએ છીએ તે એક કલ્પના માત્ર છે.કૃષ્ણએ કહ્યું છેકે તમામ સુખોનો આધાર ધર્મ છે ત્યારે ભવિષ્યનો વિચાર કરો ત્યારે ધર્મનો પહેલા વિચાર કરો .

If we think of a happy future, we are currently making a decision. However, you do not feel that any future of us does not know. It can be said that the decision that we make for the future is only an imagination.Krishna said that when all the comforts depend on religion, then think of the future when thinking of religion first.