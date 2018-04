જે પતિને બહું પ્રેમ કર્યો હોય તેની સાથે ઝઘડા થાય ત્યારે શું કરવું?

અમદાવાદઃDivyaBhaskar.comના ખાસ કાર્યક્રમ 'સંબંધોની Phycology' માં જાણીતા સાયકોલોજીસ્ટ ડો.પ્રશાંત ભીમાણી દર સપ્તાહે સંબંધોમાં ઉભી થયેલી સમસ્યાને લગતા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે.અમદાવાદના એક બહેને સવાલ કર્યો છેકે ''લગ્નને 20 વર્ષ થયા છે પણ રોજ ઝઘડા થાય છે ત્યારે છૂટા પડી જવું સારું? આ સવાલ બહું મોટા વર્ગને સ્પર્શે છે ત્યારે જાણો કે ડો.પ્રશાંત ભીમાણીનો શું છે જવાબ.

Dr. Prashant Bhimani, a well-known psychologist at DivyaBhaskar.com s special program Phycology of Relations , answers questions related to issues raised in the relationship every week. A sister from Ahmedabad asked, Marriage has been for 20 years but divorces on every day when there is a fight Good? When this question touches a large section, know what is the answer of Dr. Prashant Bhimani.