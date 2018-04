ઘરમાં એક જ વખત કરો આ સરળ વાસ્તુપ્રયોગ, ઉજ્જવળ બનશે બાળકોનું ભવિષ્ય

અમદાવાદઃબાળકોના ભવિષ્યની ચિંતા કોને ન હોય? દરેક માબાપ ઈચ્છે છે કે, તેમનું બાળક મોટું થઈને નામ રોશન કરે, ખૂબ જ પ્રગતિ કરે. ભારતીય વાસ્તુશાસ્ત્રમાં પણ બાળકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટેના કેટલાક સરળ ઉપાય છે. આ ઉપાય કરવામાં આવે તો નિશ્ચિત બાળકો હસતા ખેલતા રહે અને મોટા થઈને પરિવારનું નામ રોશન કરે. વાસ્તુ એક્સપર્ટ મયંક રાવલે જણાવેલા વાસ્તુના આ સરળ પ્રયોગ જો ઘરમાં કરવામાં આવે તો ન ખબર પડતાં બાળકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બની શકે. આવો જોઈએ શું કહે છે મયંક રાવલ.

Who does not have children s future concerns? Every parent wishes that his child will grow up and make a name, he will make a lot of progress. In Indian Vastu Shiksha, there are some simple solutions for children s bright future. If this remedy is made, then the children will be laughing and the family will be blessed with the blessing of the children. Vastu Expert Mayank Rawal said that if this simple experiment is done at home, then the future of children who do not know will be a futuristic one. What should be said like this Mayank Rawal?