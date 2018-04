તા.2, 11, 20, 29 એ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ રંગો છે શુભ

અમદાવાદઃતા.2, 11, 20, 29એ જન્મેલા વ્યક્તિનો મૂળાંક-2 ગણાય છે.મૂળાંક-2 ધરાવતા લોકોનો સ્વામી ચંદ્ર હોય છે.અંક 2 નો સંબંધ મન સાથે છે.આથી આ લોકો કેવા હોય છે તે જાણવાની સાથે જાણો કે તેમના માટે કયા વારો શુભ છે.આ તારીખોમાં જન્મેલા લોકો માટે કયા રંગો શુભ મનાય છે એટલે કે આ રંગોથી તેમને ફાયદો થઈ શકે છે.તેમણે આ રંગોનો ઉપયોગ કયાં-કયાં કરવો તે જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

The person born on 2, 11, 20, 29 is considered to be annexe-2.People with root-2 have a Swami Moon. Ank 2 is related to the mind. So, knowing from them what they are, what is the best way for them. Which colors are considered to be good for those born in these dates, ie these colors They can benefit. Let s know where to use these colors.