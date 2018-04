જાણવું જરૂરી છેઃચાલવાથી થતા ફાયદા જાણો,તન અને મનની તંદુરસ્તી મેળવો

અમદાવાદઃવર્ષોથી કહેવાતું આવ્યું છેકે ચાલવું એ સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે.જોકે કેટલું ચાલવાથી ફાયદો થાય તે જાણવું જરૂરી છે.સપ્તાહમાં 2 કલાક ચાલવાથી કયા રોગનો ખતરો 30 ટકા ઘટી જાય છે? સપ્તાહમાં ત્રણ વખત 40 મિનીટ ચાલવાથી શું ફાયદો થશે? 30 મિનીટ ચાલવાથી ડિપ્રેશનનો ખતરો કેટલા ટકા ઘટી જાય છે? આ તમામ સવાલોના જવાબો જાણવા જરૂરી છે માટે જુઓ આ વીડિયો.

It has been said for many years that walking is good for health. However, it is important to know how much walking is beneficial. What is the risk of disease which is reduced by 30% in the week by running 2 hours a week? What are the benefits of walking 40 minutes a week? How many percent of the risk of depression is reduced by walking 30 minutes? These videos are essential to know the answers to all these questions.