માણસ સાથે બેસી હનુમાનજીનો પ્રસાદ ખાતા વાનરનો વીડિયો વાઈરલ

અમદાવાદઃહનુમાન જયંતીના દિવસે સોશિયલ મીડિયામાં એક વાનરનો વીડિયો વાઈરલ થઈ રહ્યો છે.આ વાઈરલ વીડિયોમાં વાનર માણસોની સાથે એક પંગતમાં બેસી પ્રસાદ ખાઈ રહ્યો છે.આ વીડિયોમાં દેખાતું સ્થળ કોઈ હનુમાન મંદિરનો એક ભાગ મનાય છે.આ વીડિયો કયા મંદિરનો છે તે સ્પષ્ટ થતું નથી પણ હનુમાન જયંતીએ લોકો શ્રદ્ધાથી આ વીડિયો વાઈરલ કરી રહ્યા છે.

A monkey s video is being circulated in the social media on the day of Hanuman Jayanti. In this viral video, the monkey is eaten in a pond with a human being. Prasad is sitting in a pond with a man. The place appearing in this video is considered to be a part of the Hanuman temple. This temple is not clear, but Hanuman Jayanti is making this video viral with faith.