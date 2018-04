આત્માનો અવાજ સાંભળો,મજા આવે તે કામ કરો

અમદાવાદઃનાનું બાળક પોતાની મરજીથી જીવે છે.બાળક પોતાને મજા આવે તે કામ જ કરે છે.જોકે જેમ-જેમ બાળક મોટું થતું જાય છે તેમ-તેમ આત્માનો અવાજ સાંભળવાનું બંધ કરે છે.તે મોટું થાય તેમ તેની આજુબાજુના અવાજો પણ મોટા થાય છે.બાળકમાંથી માણસ બને એટલે પોતાના આત્માના અવાજને ભુલી જાય છે.મયંક રાવલ આ વિષય પર શું કહે છે તે સાંભળો.

The little child lives by his own wishes. The child does the work that he enjoys. However, as the child grows up, the sound of the soul stops listening. As it grows, the voices around it also grow. Man from the child If you do, you can forget the sounds of your soul. Listen to what Ramesh says on this subject.