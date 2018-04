પૈસા બચતા ન હોય તો વાસ્તુશાસ્ત્ર મુજબ કરો આ સરળ ઉપાય

અમદાવાદઃઆપણે સમાજમાં નજર કરીએ તો ખ્યાલ આવે છેકે મોટા ભાગના વ્યક્તિઓ મહેનત કરે છે પણ પૈસા બચતા હોતા નથી.માણસ સખત મહેનત કરતો હોય છે,પોતે હોશિયાર હોવા છતા કમાવેલા નાણા બચાવી શકતો નથી.માણસને સમજાતું નથી કે પોતે મહેનત કરે છે છતા ધનનો સંગ્રહ કેમ કરી શકતો નથી.આ સંજોગોમાં વાસ્તુદોષ જવાબદાર હોઈ શકે છે તેથી જે ઘરમાં વાસ્તુદોષ હોય ત્યા પૈસાથી બચત થતી નથી.વાસ્તુશાસ્ત્રની મદદ લઈ આ સમસ્યા કેવી રીતે નિવારી શકાય તે જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

If we look into the society, we realize that most people work hard but do not save money. Man is working hard, he can not save money even if he is gifted. Man does not understand why he has worked hard In these circumstances, vulnerability can be responsible, so the money is not saved when the house is vaastodusha. Find out how to troubleshoot this problem by taking help of Vastu Shastra.