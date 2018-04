સત્તાના જોરે કોઈ તમને હેરાન કરે છે? તે માણસનું શું થશે તે જાણવા જુઓ વીડિયો

અમદાવાદઃમાણસને સત્તા મળે ત્યારે તે ભૂલી જતો હોય છેકે આ સત્તા તેને વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે મળી છે.માણસને સત્તાનો નશો ચઢે છે ત્યારે તે તેનો દુરઉપયોગ શરૂ કરે છે.માણસને સત્તા પચે નહિ ત્યારે તે તેની નીચેના માણસોને હેરાન કરે છે.આ સત્તાના જોરે થતા જુલમથી સામે વાળા વ્યક્તિને ગમતું નથી.જોકે સત્તા સામે શાણપણ નકામું આથી પિડીત વ્યક્તિ ચૂપ રહે છે.જોકે કૃષ્ણ કહે છેકે સત્તાનો દુરઉપયોગ કરનાર માણસના હાલ સારા થતા નથી.

When a person gets power, he forgets that this authority has got him as part of the system. When man gets drunk in power, he starts his misuse. When a man does not come to power, he harms the people below him. The person does not like the person. However, wisdom is not worth the power, so the victim is silent. However, Krishna says that the person s current abilities Does not occur.