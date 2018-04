ન બોલવામાં બવ ફાયદા,મૌન રહેવાથી થતા ફાયદા વિશે જાણો

અમદાવાદઃWHO ના રિપોર્ટ મુજબ વધી રહેલા ધ્વની પ્રદુષણની સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર ઉભી થાય છે.આ બગડેલા માહોલમાં ન બોલવાથી એટલે કે મૌન રહેવાના કેટલાક ફાયદા છે.વર્તમાનમાં વધતું ધ્વની પ્રદુષણ તણાવ પેદા કરે છે .આ સમસ્યાથી છુટકારો મેળવવા મૌન એક ઉપાય છે.મૌન તમારી અંદરના તણાવને ખતમ કરે છે.આ સીવાય પણ મૌન રહેવાથી જે ફાયદા થાય છે તે વિશે જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

According to the WHO report, the increasing noise of pollution is adversely affecting the health of the pollution. There is some advantage in not having a spoiled environment that means silence. Currently the noise of pollution in the sound produces stress.Silence is a solution to get rid of this problemSilence eliminates your inner tension. Learn more about the benefits of staying silent except for this video.