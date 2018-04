ઉનાળાના વેકેશનમાં બાળકો પાસે આટલું કરાવો પછી જુઓ ફાયદો

અમદાવાદઃશાળામાં વેકેશન પડે એટલે બાળકો ખુશ થઈ જતા હોય છે.સમગ્ર વર્ષ દરમ્યાન ભણીને થાકી ગયેલા બાળકોને વેકેશન પ્રિય લાગે છે.વેકેશનમાં મામાના ઘરે જવા મળે છેતો ગમતા સ્થળોએ ફરવા પણ જઈ શકાય છે.બાળકોને ભણતરનો ભાર હોતો નથી માટે રમવાની મજા આવતી હોય છે.જોકે પેરેન્ટિંગ એક્સપર્ટ પરિક્ષીત જોબનપૂત્રાની આ ટિપ્સ પ્રમાણે વેકેશનમાં બાળકની દિનચર્યા હોય તો ફાયદો થશે.

Children are happy when vacationing in school. During the whole year, the tired children feel loved vacation. In the vacation, Mama can be visited in the places she likes to go home. Parenting Expert Reported Job-Tips, according to these tips, will benefit if you have a child s daily routine.