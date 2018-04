આસારામ જેવા પેદા ન થાત જો સમાજે કૃષ્ણની આ વાત માની હોત

અમદાવાદઃઆપણા દેશમાં અનેક ધર્મો પાળતા લોકો વસે છે.ધર્મને પરંપરાની રીતે સ્વીકારે છે.પરંપરામાંથી ધર્મ આવે છે તે હકિકત છે.જોકે માણસો જાણતા નથી કે પરંપરા જ ધર્મ નથી.પરંપરાને સંપૂર્ણ છોડી પણ ન શકાય કે સંપૂર્ણ અપનાવી પણ ન શકાય.કૃષ્ણએ કહેલી આ વાતનો આપણે અમલ કરતા નથી.આથી જ દર વખતે ધર્મને સમજવા માટે જ્ઞાનથી જન્મેલા વિવેકનો ઉપયોગ કરતા નથી સમાજને મળે છે આસારામ જેવા લંપટ બાવાઓ.

There are many religions in our country that inhabit the religion. They accept religion as tradition. It is true that religion comes from tradition. Though humans do not know that tradition is not religion, it can not be left entirely or completely adopted. Krishna says this We do not implement it. At the same time, we do not use Vivek with knowledge to understand religion every time society gets it. Laxman like Asaram Bapu