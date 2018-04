4, 13, 22,31 તારીખે જન્મેલાના નસીબમાં સુખ-સંપત્તિ છે?

અમદાવાદઃ4, 13, 22, અને 31 તારીખોનો મૂળાંક-4 ગણાય છે.આ અંકનું પ્રતિનિધિત્વ રાહુ કરે છે.આ તારીખોમાં જન્મેલા લોકો માટે વાદળી અને બ્રાઉન રંગો સૌથી શુભ માનવામાં આવે છે.આ લોકો માટે શનિવાર અને રવિવાર શ્રેષ્ઠ દિવસો મનાય છે.હવે સવાલ એ છેકે મૂળાંક-4 ધરાવતા લોકો સુખ-સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરે છે?આ સવાલનો જવાબ મળશે આ વીડિયો જોવાથી માટે જુઓ આ વીડિયો.

4, 13, 22, and 31 dates are numbered-4. The representation is represented by the number. For the people born in these dates, blue and brown colors are considered the best. These people are considered to be the best days on Saturdays and Sundays. Is that the people who have the alpha-4 gain happiness? The answer to this question will be found in this video.