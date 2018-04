3,12,21,30 જન્મતારીખ ધરાવનાર લોકોને થાય છે આ બધા લાભ

અમદાવાદઃ3,12,21,30 જન્મતારીખ ધરાવનારનો મૂળાંક-3 ગણાય છે.મૂળાંક-3 હોય ત્યારે આ અંકનો સ્વામી દેવ ગુરુ બૃહસ્પતિ છે.3, 12, 21 તથા 30 તારીખ તેમના માટે વિશેષ શુભ મનાય છે.આ લોકો માટે મંગળવાર, ગુરુવાર તથા શુક્રવાર શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.પીળો તથા ગુલાબી રંગ અતિશુભ એટલે કે લાભદાયી છે.આ લોકો માટે કયા મહિનાઓ શુભ ગણાય અને શું ફાયદાઓ થાય તે જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

3, 12, 21, 30 is the originator of the birth date. It is considered to be 3-digit. When the issue is 3, the master of this issue is God Guru Jupiter. 3, 12, 21 and 30 is considered special for them. For these people, Tuesday, Thursday and Friday is considered to be the best. Peach and pink are colorful colors, which are beneficial. For those people, see which months are beneficial and what benefits come in this video.