ફલાઈટ લેટ થશે તો તમને મળશે 20 હજાર રૂપિયા

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે હવાઈ મુસાફરોના પક્ષમાં મોટો નિર્ણય કર્યો છે. ફલાઈટ લેટ થઈ જાય કે ફલાઈટ કેન્સલ થઈ જાય તો આવી સ્થિતિમાં હવે મુસાફરોને 20 હજાર રૂપિયા સુધીનું વળતર મળશે. મંત્રાલયે આવા મામાલમાં વળતર વધારવા અંગેનું સૂચન કર્યું છે. ઝડપથી આ અંગેના પ્રસ્તાવોને મંત્રાલય ઓનલાઈન કરશે, જેથી લોકો અને એરલાઈન્સનો ઓપિનિયન લઈને ફાઈનલ ડ્રાફટ તૈયાર કરી શકાય. જોકે એરલાઈન્સ કંપનીઓ આ પ્રકારના પ્રસ્તાવની વિરુધ્ધ છે. તેમનું કહેવું છે કે ભારતમાં ઘરેલું ભાડું આમ પણ સૌથી ઓછું છે. એવામાં આ પ્રકારના પ્રસ્તાવથી એરલાઈન્સ કોર્પોરેશનને ઝટકો લાગશે. જો તમે ફર્સ્ટ ફલાઈટ લેટ કે કેન્સલ થવાથી કનેકટિંગ ફલાઈટ પકડી શકતા નથી તો એરલાઈન કંપનીએ તમને 20,000 રૂપિયા સુધીનું વળતર આપવું પડી શકે છે.

You will get compensation of Rs 20000 if flight is delayed. Click here to read more.