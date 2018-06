3 અને 4BHK વાળા ઘર થશે સસ્તા, 3થી 4%ના વ્યાજ દરે મળશે હોમ લોન

યુટિલિટી ડેસ્ક: મોદી સરકારના વધુ એક નિર્ણય બાદ હવે જો તમે 3/4BHK ઘર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો તો સરકારની એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ સ્કીમ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. આ સ્કીમમાં 3થી 4 ટકા વ્યાજ દર પર હોમ લોન મળશે, સાથે જ સરકારની એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ પોલિસી હેઠળ મળતા લાભનો ફાયદો પણ મળશે.

ખરીદો 200 સ્ક્વેર મીટર સાઇઝનું ઘર મંગળવારે કેન્દ્રીય આવાસ એન્ડ શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી હતી. જેમા જો તમે 200 સ્ક્વેર મીટર એટલે લગભગ 2152 સ્ક્વેર ફૂટ કાર્પેટ એરિયામાં ઘરની ખરીદી કરો છો તો તમને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (PMAY) હેઠળ મળનારી ક્રેડિટ લિંક્ડ સબ્સિડી સ્કીમનો (CLSS) ફાયદો મળશે. જો તમે હોમ લોન લઇ રહ્યા છો તો તમારે 3 ટકાથી ઓછું વ્યાજ ચૂકવવાનું આવશે. એટલે કે, તમને સરકાર તરફથી ડાયરેક્ટ 2 લાખ 30 હજારની સબ્સિડી મળી જશે. આટલા એરિયામાં તમે 4 બીએચકે ફ્લેટ સરળતાથી લઇ શકો છો. જો કે તેના માટે તમારી વાર્ષિક ઇનકમ 12થી 18 લાખ રૂપિયા સુધીની હોવી જરૂરી છે.



160 સ્ક્વેર મીટરનું ઘર પણ થયું સસ્તું જો તમારી વાર્ષિક ઇનકમ 6થી 12 લાખની વચ્ચે છે તો તમે 160 સ્ક્વેર મીટર સુધીનું ઘર ખરીદી શકો છો. જેમા હોલ લોનના વ્યાજ પર 4 ટકા સુધીની (2 લાખ 35 હજાર) સબ્સિડી મળશે. એટલે કે તમે 1722 સ્ક્વેર ફુટ કાર્પેટ એરિયા વાળો ફ્લેટ ખરીદી શકો છો. RBI પણ કરાવશે ફાયદો પાછલા સમયમાં આરબીઆઇએ ઇકોનોમિક વીકર રેક્શન (ઇડબ્લ્યુએસ) માટે હાઉસિંગ લોનની લિમિટને 28 લાખથી વધારીને 35 લાખ રૂપિયા કરી દિધી છે. આ લિમિટ માત્ર મેટ્રો શહેર માટે છે, જ્યારે અન્ય શહેર માટે લિમિટ 20 લાખથી વધારીને 25 લાખ રૂપિયા કરી દેવામાં આવી છે. અનારોક પ્રોપર્ટી કન્સલ્ટન્ટના ચેરમેન અનુજ પુરીએ જણાવ્યું હતું કે, લિમિટ વધારવાથી પહેલીવાર ઘર ખરીદનારને લાભ થશે, જે અફોર્ડેબલ ઘરની શોધમાં છે. આ પણ વાંચો, તમારી પાસે છે બિઝનેસ આઈડિયા, તો આ કંપનીઓ આપે છે લોન

you will get 3 or 4 BHK house in cheap price