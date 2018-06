જાણો, કેટલો ટેકસ ચુકવવો પડે છે મ્યુચ્યુઅલ ફન્ડ પર?

યુટિલિટી ડેસ્ક: ઘણાં રોકાણકાર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ માટે શેરને બેસ્ટ માને છે. તેમની ઘારણા એવી હોય છે કે તેનાથી લાંબા ગાળે સંપતિ બનાવવામાં ખૂબ જ મદદ મળે છે. જોકે તમે ડાયરેકટ શેરની ખરીદી કરવાના સ્થાને મ્યુચ્યુઅલ ફન્ડના માધ્યમથી શેરમાં રોકાણ કરી શકો છો. તેમાં સરળતા એ હોય છે કે શેર પર નજર રાખવા માટે તમારી પાસે એક ફન્ડ મેનેજર હોય છે. સામાન્ય રીતે રોકાણકારોને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ બેન્કમાં મુકવામાં આવતી ફિકસ્ડ ડિપોઝીટ કરતું વધુ રિટર્ન આપે છે. આપણે નોકરી-ધંધો કરતા હોવાને કારણે શેર પર નજર રાખવાનો સમય રહેતો નથી. આ સિવાય કોઈ એવી સ્થિતિમાં તરત નિર્ણય લેવો, શેર વેચવા કે લેવા બધા માટે શકય નથી. મ્યુચ્યુઅલ ફન્ડમાં આ અંગેનો સંપૂર્ણ નિર્ણય પ્રોફેશનલ મેનેજર લે છે. તેમનું કામ ટ્રેક રાખવું, રોકાણની તકો શોધવી અને રિસર્ચ કરવાનું છે. જો ફન્ડ મેનેજર કોઈ શેરમાં રોકાણનો નિર્ણય લે છે તો તેની પાછળ તેની મોટી રિસર્ચ ટીમની તાકાત હોય છે. તેની સરખામણીમાં આમ લોકો શેરમાં રોકાણની ટિપ્સ, સમાચારો અને સેન્ટીમેન્ટસ પ્રમાણે રોકાણ કરે છે. આ કારણે તેમાં ખૂબ જ રિસ્ક છે. મ્યુચ્યુઅલ ફન્ડમાં રોકાણ માટે કેટલી રકમ જોઈએ માત્ર 500 રૂપિયાથી મ્યુચ્યુઅલ ફન્ડમાં રોકાણ કરી શકાય છે. આ રકમમાં પણ તમને શેરનો એક પોર્ટફોલિયો મળે છે. તમે રોકાણ માટે ચોક્કસ સમયનો વિકલ્પ શોધી શકો છો. મ્યુચ્યુઅલ ફન્ડનું યુનિટ રાખવા માટે ડીમેટ એકાઉન્ટની પણ જરૂર નથી. કેટલો ટેકસ ચુકવવો પડે છે મ્યુચ્યુઅલ ફન્ડ પર જો કોઈ રોકાણકાર એક વર્ષ પહેલા શેર ખરીદે કે વેચે તો તેને તેની પર શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ ચુકવવો પડે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફન્ડમાં આ કામ ફન્ડ મેનેજર કરે છે. નવા નાણાંકીય વર્ષમાં જો તમે ઈક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફન્ડમાં રોકાણ કરો છો તો એક વર્ષથી વધુ રાખવા પર અને એક લાખ રૂપિયાથી વધુની કમાણી થવા પર 10 ટકાના દરથી લોન્ગ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ ટેકસ આપવો પડશે. મ્યુચ્યુઅલ ફન્ડમાં લિક્વિડિટીની સ્થિત શું છે ઘણાં શેરોમાં તરલતાની કમી હોય છે. જો વેચવાવાળાની પાસે ઘણાં શેર હોય તો કિંમત ઘટવા લાગે છે. આ સિવાય કોઈ સારા સમાચારથી શેરમાં તેજી આવવા લાગે છે. જયારે મ્યુચ્યુઅલ ફન્ડમાં આ પ્રકારની કોઈ સમસ્યા આવતી નથી.

