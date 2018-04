RRB 2018 Exam: રેલવેમાં નોકરી માટે આટલી મિનિટમાં પૂરી કરવાની રહેશે 1000 મીટરની દોડ

કેરિયર ડેસ્કઃ રેલવેમાં ઝડપથી 90 હજાર જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. તેમાં 62,907 જગ્યા ગ્રુપ ડી લેવલ માટે છે. ગ્રુપ ડીમાં ટ્રેક મેન્ટેનર, ગેટમેન, પાઈટ્સમેન, કી-મેન, કેબિનમેન, વિવિધ વિભાગોમાં હેલ્પર સહિતની જગ્યાઓ હોય છે. આ જગ્યાઓ માટે ફિઝિકલ ટેસ્ટમાં પાસ થવું પણ અનિવાર્ય હશે. ગ્રુપ ડી જગ્યા માટે બે ટેસ્ટ હશે. એક તો કોમ્પ્યુટર બેઝડ ટેસ્ટ(CBT)હશે. તેમાં સફળ ઉમદેવારને ફિઝિકલ એફિશિયન્સી ટેસ્ટ(PET) માટે બોલાવવામાં આવશે. કેટલી વેકેન્સી છે, તેના લગભગ બે ગણા કેન્ડીડેટસને ફિઝીકલ એફિશિયન્સી ટેસ્ટ માટે બોલાવવામાં આવશે. જેટલી વેકેન્સી છે, તેના લગભગ બે ગણા કેન્ડીડેટસને ફિઝિકલ એફિશિયન્સી ટેસ્ટ માટે બોલાવવામાં આવશે. જોકે તે રેલવે રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ પર નિર્ભર કરે છે કે તે કેટલા ઉમેદવારને ટેસ્ટ માટે બોલાવે છે. મેરિટ લિસ્ટ કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટમાં પ્રાપ્ત માર્કસના આધારે બનશે. જોકે જોબ માટે ક્વોલિફાઈ કરવા માટે આ ફિઝિકલ એફિશિયન્સી ટેસ્ટને કલીયર કરવો જરૂરી છે. માત્ર દિવ્યાંગોને તેમાં છૂટ મળશે. શું હશે ફિઝિકલ એફિશિયન્સી ટેસ્ટમાં: તેમાં પુરુષો અને મહિલાઓ બંનેને ફિઝિકલ ટેસ્ટ આપવાનો રહેશે. જોકે બંનેના ક્રાઈટેરિયા અલગ-અલગ હશે. - પુરુષોએ 35 કિલોનો ભાર બે મિનિટની અંદર 100 મીટર સુધી લઈને જવાનું રહેશે. આ સિવાય 100 મીટરની દોડ 4 મિનિટ 15 સેકન્ડમાં પૂરી કરવાની રહેશે. - મહિલાઓએ 20 કિલોનો ભાર બે મિનિટની અંદર 100 મીટર સુધી લઈને જવાનો રહેશે. આ સિવાય 100 મીટરની દોડ 5 મિનિટ 40 સેકેન્ડમાં પૂર કરવાની રહેશે. - અહીં એ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે કે દરેક ઉમેદવારને ફિઝિકલ ટેસ્ટ માટે માત્ર એક જ ચાન્સ મળશે. જો તે આ બાબત ચૂકી ગયો તો જોબની દોડથી બહાર થઈ જશે, ભલે મેરિટમાં સરળતાથી ટોપ કેમ ન કર્યું હોય. તે પહેલા થશે કોમ્પ્યુટર બેઝડ ટેસ્ટ (CBT) તમામ ઉમેદવારે કોમ્પ્યુટર બેઝડ ટેસ્ટમાં સામેલ થવું પડશે. તેમાં 90 મિનિટમાં 100 સવાલો પૂછવામાં આવશે. આ સવાલોમાં મેથ્સ, રિજનિંગ, જનરલ સાઈન્સ અને જનરલ નોલેજ-કરન્ટ અફેર્સ સંબધિત હશે.

