જિયો રજૂ કરશે હોમ ટીવી સર્વિસ, 2 રૂપિયાથી પણ ઓછામાં જોઈ શકાશે એચડી ચેનલ્સ

નવી દિલ્હીઃ લગભગ દોઢ વર્ષ પહેલા પોતાની ફ્રી સર્વિસના બળ પર રિલાયન્સ જિયોએ ધમાકેદાર સર્વિસ શરૂ કરી હતી. તેનો ફાયદો ગ્રાહકોને મળી રહ્યો છે. ટેલિકોમ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ધૂમ મચાવ્યા બાદ હવે જિયો અન્ય એક ધમાકાની તૈયારીમાં છે. હવે કંપની ટાટા સ્કાઈ અને ડિશટીવીની સરખામણી કરવા માટે હોમ સર્વિસ લોન્ચ કરનાર છે. મિડિયામાં છપાયેલા સમાચારો પ્રમાણે જિયો ગ્રાહકોને ખૂબ જ ઓછી કિંમત પર એસડી અને એચડી ચેનલ્સ ઉપલબ્ધ કરાવશે. ટેલિકોમ ટોકના રિપોર્ટ પ્રમાણે, રિલાયન્સ જિયોની જેમ આ સર્વિસ ખૂબ જ સસ્તી હશે. તેમાં 200 રૂપિયા જોઈને 200 એસડી ચેનલ જોઈ શકે છે. જયારે 200 રૂપિયામાં અહીં તમને 200 એચડી ચેનલ પણ જોવાની તક મળશે. આ દરો 28 દિવસના મંથલી પ્લાનમાં મળી શકે છે. એટલે કે તમે માત્ર 1 રૂપિયાથી પણ ઓછામાં એસડી ચેનલ અને 2 રૂપિયાથી પણ ઓછી કિંમતમાં એચડી ચેનલની મજા લઈ શકો છો. જોકે હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ થયું નથી કે આ ટેકનીક ડીટીએચ સર્વિસ જેવી હશે કે નહિ. જોકે એ વાત નક્કી છે કે તે ડીટીએચના ચેનલના કારોબારમાં જરૂર સ્પર્ધાનું સર્જન કરશે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, રિલાયન્સ જિઓ આ સર્વિસ અનહાંસ્ડ મલ્ટીમીડિયા બ્રોડકાસ્ટ મલ્ટી સર્વિસ (eMBMS) પર આધારિત હશે. આ ટેકનીકની વાત કરવામાં આવે તો આ હાઈબ્રિડ ટેકનોલોજી હશે. આ ટેકનીક વગર ઈન્ટરનેટે કામ કરે છે. થોડા દિવસો પહેલા જિયો બ્રોડકાસ્ટ એપ પ્લે સ્ટોર પર જોવા મળી હતી. અહીં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે જિયો એચડી ક્વોલિટીની સ્ટ્રીમિંગ જિયો બ્રોડકાસ્ટ સર્વિસમાં આપશે. ઉલ્લેખનીય છે કે જિયોએ ગત વર્ષે કહ્યું હતું કે જિયો ઈએમબીએમએસ ટેકનીકનું ટેસ્ટિંગ કરી રહી છે.

