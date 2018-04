ઘર પર આ રીતે બનાવી શકાય છે 500 વોટનું ઈન્વેટર, 10 કલાક સુધી ચાલશે LED બલ્બ

ગેજેટ ડેસ્કઃ જો તમારા ઘરમાં લાઈટનો પ્રોબ્લેમ છે, તો તેના માટે તમે 500 વોટનું ઈન્વર્ટર બનાવી શકો છો. આ ઈન્વેટરથી ઘરમાં લાઈટનો પ્રોબ્લેમ દૂર કરી શકાય છે, કારણ કે આ ઈન્વેટરથી તમે 10 કલાક સુધી LED બલ્બ ચલાવી શકો છો. આ ઈન્વેટરને તમે સરળતાથી બનાવી શકો છો. આ પ્રકારના ઈન્વેટરમાં 500 રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે. આ ચીજોની પડે છે જરૂરિયાત 1 ફેન કેપિસિટર 4.00uF 2 ફેન કેપિસિટર 3.15uF

3 100-120 MFD રન કેપેસિટર આ ત્રણ આઈટીમોને કોઈ પણ ઈલેકટ્રીક શોપમાંથી ખરીદી શકાય છે. ફેન કેપિસિટરની કિંમત 30 રૂપિયા હોય છે. એટલે કે 120 રૂપિયામાં ચાર કેપેસિટર આવી જશે. જયારે રન કેપિસિટરને 300 રૂપિયાથી 350 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે. આ તમામ કેપિસિટર 440 વોલ્ટને સપોર્ટ કરે છે. 500 વોટનું ઈન્વેટર ઘર પર આ રીતે બનાવો આ માટે ફેન કેપિસિટર 4.00uF, ફેન કેપિસિટર 3.15 uF, 100-120 MFD રન કેપેસિટર, તમામને તમે અરસપરસ કનેકટ કરો. બાદમાં વિજળીની સ્વિચમાંથી એક વાયર લગાવીને બંને પોઈન્ટને ટચ કરીને હટાવી લો. કેપિસિટરમાં પાવર આવી જશે, બલ્બમાં લાઈટ થશે.

