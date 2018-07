સરળતાથી વધારી શકો છો તમારા મેમરી કાર્ડની સ્ટોરેજને

યુટિલિટી ડેસ્ક: મોબાઇલમાં 1 જીબી મેમરી કાર્ડ યૂઝ કરતા લોકોને ઘણીવાર એપ અથવા કોઇ સોફ્ટવેર ઇનસ્ટોલ કરવામાં મુશ્કેલ પડે છે, કારણે તેમના મોબાઇલમાં પૂરતી જગ્યા હોતી નથી, તો આજે તમને એવી પ્રોસેસ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેની મદદથી તમે તમારા 1 GBના મેમરી કાર્ડને 2GB સુધી વધારી શકો છો. આ પ્રોસેસને કરો ફોલો - સૌથી પહેલા તમારે એક કોમ્યુટર અથવા લેપટોપની જરૂર પડશે. - ત્યારબાદ તમારા મેમરી કાર્ડને કોમ્યુટર અથવા લેપટોપમાં કનેક્ટ કરો. - પછી મેમરી કાર્ડમાં રહેલ સમગ્ર ડેટાને કોપી કરી લો. - ત્યારબાદ તમે કોમ્યુટર અથવા લેપટૉપમાં SkyMedi software ડાઉનલોડ કરો. - સોફટ્વેરને ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ તમારા PCમાં એક વિન્ડો ઓપન થશે. જેમા તમને બે ઓપ્શન આપવામાં આવશે.( એક ફિક્સ અને એક કેન્સિલ) - ત્યારબાદ તે જ વિન્ડોમાં એક બ્રાઉઝનું ઓપ્શન મળશે, તેના પર ક્લિક કરો અને મેમરી કાર્ડને બ્રાઉઝ કરો અને ફિક્સ ઓપ્શન પર ટેપ કરો. - પ્રોસેસ પૂર્ણ થયા બાદ એપ્લિકેશનમાં જઇ મેમરી કાર્ડને અનપ્લગ કરી દો. - હવે જ્યારે તમે તમારા ફોનમાં આ કાર્ડને લગાવશો ત્યારે તમારા મેમરી કાર્ડમાં 2 GBની જગ્યા થઇ જશે.

You can easily increase your memory card s storage