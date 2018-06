ખતરનાક વીજળી પડશે તે પહેલાં બચાવતી વજ્રપાત એપ્લિકેશન

યુટિલિટી ડેસ્કઃ ભારે વરસાદને કારણે મુંબઇ ત્રસ્ત છે. મુંબઇના વડાલામાં એક હાઇ-રાઇઝિંગ બિલ્ડિંગ પાસે લેન્ડ સ્લાઇડિંગ થઇ છે. તે સિવાય ગુજરાતમાં ઉમરગામ અને વડોદરામાં અતિભારે વરસાદ પડ્યો છે. ભારે વરસાદની સાથે ઘણીવાર વીજળી પણ પડતી હોય છે. વીજળીને કારણે પણ લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકાતા હોય છે. દેશમાં આંધ્રપ્રદેશમાં વીજળી પડવાને કારણે સૌથી વધુ લોકોના મોત થતા હોય છે, આથી આંધ્રપ્રદેશના હવામાન વિભાગે એક ખાસ એપ તૈયાર કરી છે, જે અતિશય વરસાદ અને ભારે વીજળી વખતે લોકોના જીવ બચાવે છે. એપ્રિલ મહિનામાં જ આંધ્રામાં 13 કલાકમાં 37000 વખત વીજળી પડી હતી જેમાં 14 લોકોના જીવ ગયા હતા. - વીજળી પડવાને કારણે થતા મૃત્યુઓને રોકવા માટે આંધ્ર પ્રદેશ સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી, ચિતુરની કુપ્પમ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ અને ઇસરોએ મળીને વજ્રપાત (Vajrapaat) એપ તૈયાર કરી છે.

- ગત જુલાઇમાં એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવી હતી.

- આ એપ્લિકેશનની સાઇઝ 2 MB છે.

- આ એપ્લિકેશન એન્ડ્રોઇડ અને આઇઓએસ બંને માટે અવેલેબલ છે.

- વજ્રપાત (Vajrapaat) એપ વીજળી પડે તેના 45 મિનિટ પહેલા જ લોકોને ફોન પર એલર્ટ આપે છે.

- આ એપ દ્વારા હાલમાં 20 લાખથી વધુ લોકોને મોબાઇલ પર એલર્ટ મોકલવામાં આવ્યો હતો. વાંચોઃ ઉમરગામમાં આભ ફાટ્યુંઃ 30 કલાકમાં 25 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો

Andhra Pradesh severe weather alert app proactively notifies users of hazardous weather conditions and helps them protect their well being in a timely manner.