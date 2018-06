અડધી કિંમતમાં મળી રહ્યા છે Nike- Pumaના શૂઝ, મળશે EMIની પણ સુવિધા

યુટિલિટી ડેસ્ક: હાલમાં ઇ-કોમર્સ સાઇડટ્સ માં ભારે ડિસ્કાઉન્ટ પર nike, puma અને adidas જેવી કંપનીઓના શૂઝ મળી રહ્યા છે. આ શૂઝ પર 65% સુધીની છૂટ મળી રહી છે. સાથે જ ફ્લિપકાર્ટ EMI (4999થી વધારાની ખરીદી હોવી જરૂરી છે)થી ખરીદીનો ઓપ્શન પણ આપી રહી છે. તો હવે તમે ઘરે બેઠા આ ઓફર્સનો ફાયદો ઉઠાવી બ્રાન્ડેડ શૂઝને 65%થી પણ વધારે ડિસ્કાઉન્ટ સાથે ખરીદી શકો છો.

આ શૂઝ પર મળી રહ્યું છે ભારે ડિસ્કાઉન્ટ ADIDAS SAFIRO M Running Shoes For Men (Grey) શું છે ડીલ MRP: 35,599 રૂપિયા

ડીલ પ્રાઇઝ: 2,045 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ : 43% Puma Fettle Mesh Running Shoes For Men (Blue) શું છે ડીલ MRP: 2,999 રૂપિયા

ડીલ પ્રાઇઝ: 1,420 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ : 52% REEBOK RIPPLE VOYAGER XTREME Running Shoes For Men (Blue) શું છે ડીલ MRP: 2,299 રૂપિયા ડીલ પ્રાઇઝ: 1,306 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ : 43% Nike NIKE REVOLUTION 4 Running Shoes For Men (Grey) શું છે ડીલ MRP: 3,695 રૂપિયા

ડીલ પ્રાઇઝ: 2,100 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ: 43%

