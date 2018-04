આધારની સુરક્ષા માટે બે સુવિધા લાવી રહી છે UIDAI, તમને થશે ફાયદો

નવી દિલ્હીઃ આધારને મોબાઈલ નંબર અને બેન્ક ખાતાઓ સહિતની યોજનાઓ સાથે લિન્ક કરવાની ડેડલાઈન હાલ વધારવામાં આવી છે. તેની વચ્ચે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આધાર ઓથોરિટી યુઆઈડીઆઈના નવા સીઈઓ ભૂષણ પાંડેએ જણાવ્યું છે કે બાયોમેટ્રિક સિવાય આધાર ઓથેન્ટિકેશનના અન્ય વિકલ્પો પર પણ વિચાર કરવાનો રહેશે. અગાઉ યુઆઈડીએઆઈ આધાર ડેટાને સુરક્ષિત કરવા માટે બે નવી સુવિધા લાવવાની જાહેરાત કરી ચુકી છે. વરચ્યુઅલ આઈડી યુઈડીએઆઈ દરેક આધાર કાર્ડનું એક વરચ્યુઅલ આઈડી તૈયાર કરવાની સુવિધા લાવનાર છે. તેનાથી જયારે પણ આધાર ડિટેલ કોઈક જગ્યાએ આપવાની જરૂરિયાત પડે, તો તમારે 12 આંકડાના આધાર નંબરના સ્થાને 16 નંબરનું વરચ્યુઅલ આઈડી આપવાનું રહેશે. અગાઉ યુઆઈડીએઆઈએ કહ્યું હતું કે 1 માર્ચથી આ સુવિધા આવી જશે. જોકે હાલ તેને લઈને કોઈ પણ વાત યુઆઈડીએઆઈ તરફથી થઈ નથી. જોકે યુઆઈડીએઆઈએ જૂનથી અનિવાર્ય કરવાની વાત કરી હતી. એવામાં જોવાનું એ રહેશે કે જૂન સુધી આ સુવિધા આવી શકે છે કે નહિ. 1 જૂનથી તમામ એજન્સીઓએ તેને લાગૂ કરવા માટેની વ્યવસ્થા કરવી અનિવાર્ય હશે. બાદમાં કોઈ પણ એજન્સી વરચ્યુઅલ આઈડી સ્વીકાર કરવાથી ઈન્કાર કરી શકશે નહિ. આ સિવાય આધાર ડેટાને સિક્યોર રાખવા માટે તેણે ફિંગરપ્રિન્ટ, આઈરિસ જ નહિ, પરતું પોતાના ચહેરાના ઉપયોગથી વેરીફીકેશન કરવાની સુવિધા લાવવાની વાત કહી છે. યુઆઈડીએઆઈએ જાન્યુઆરી મહીનામાં તેની જાહેરાત કરી હતી.

