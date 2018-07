14 ટિપ્સઃ ખુલ્લાં વાસણમાં રાંધવાનું અવોઇડ કરીને 30 દિવસ વધુ ચલાવી શકો છો તમારું એલપીજી સિલેન્ડર

યુટિલિટી ડેસ્કઃ એલપીજી સિલેન્ડરની કીમત સમગ્ર દેશમાં આકાશ આંબી રહી છે. બધા ઘરોમાં પોતાનો એક ખ્યાલ હોય છે કે તેમને ત્યાં સિલેન્ડર કેટલા દિવસ ચાલવાનો છે. તમને કેવું લાગશે, જો કોઈ કહે કે આ વખતે તમારું સિલેન્ડર 30થી 40 દિવસ સુધી વધુ ચાલશે? હા, આ શક્ય છે. માત્ર થોડી કાળજી રાખવાની રહેશે, પછી તમે ખુદ જોશો કે તમારું સિલેન્ડર ખરેખર વધુ ચાલવા લાગશે. એકપીજી સિલેન્ડર એક મહિના વધુ ચાલવાનો અર્થ છે એક સિલેન્ડર પર આશરે 150 રૂપિયાની બચત. જો તમારો સિલેન્ડર 3 મહિના ચાલતો હતો તો હવે 4 મહિના ચાલશે. તેના માટે તમારે અહીં જણાવેલી 14 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ અપનાવવાની રહેશે. તો ચાલો જાણીએ કઈ છે આ ટિપ્સ. - બર્નર પર વાસણ રાખતા પહેલા વાસણને સુકાવી દો, જેથી એક અથવા બે મિનિટની ગેસ બચી જશે. જો તમે તેને રોજના કામ સાથે જોડશો તો મહિનામાં ઘણી ગેસ બચશે. - રસોઈ કરતા પહેલા બધી જ જરૂરી સામગ્રીઓ એટલે કે સમારેલા શાકભાજી, મસાલા અને બીજા જરૂરી ડબ્બા પાસે રાખો, જેથી ગેસ ઓન કર્યા પછી તેને શોધવાની જરૂર ન પડે. એવું ઘણી વખત થાય છે કે આપણે ગેસ ઓન કરીને શાકભાજી સમારતા રહ્યા છીએ, પછી મસાલા, મીઠું અને અન્ય વસ્તુઓ શોધવામાં લાગી જઈએ છીએ. એવામાં તેલ ગરમ થતું રહે છે. - જો તમે કોઈ એવી વસ્તુ કુક કરી રહ્યા છો, જેને તમે ફ્રિજમાંથી નીકાળીને સીધે બર્નર પર રાખેલા વાસણમાં નાખો છો તો વધુ સારું છે કે તે સામાનનો ફ્રિજમાંથી આશરે 15થી 20 મિનિટ પહેલા કાઢી લો જેથી તે સામાન્ય તાપ પર આવી જાય, તેનાથી તે સામાન્ય તાપમાન પર આવી જાય. તેનાથી ગેસ પણ બચશે. - એક વખત જ્યારે કુકવેર પૂરતું ગરમ થઈ જાય તો બર્નરને મધ્યમ અથવા ધીમા તાપ પર લઈ આવો, કારણ કે ધીમા તાપ પર રાંધેલું ભોજન વધુ પૌષ્ટિક હોય છે. - જ્યાં સુધી શક્ય હોય ખુલ્લાં વાસણમાં રાધવાથી બચવું. વાસણ ઢાંકવાથી ઊર્જાની બચતની સાથે ભોજન પણ રાંધેલું લાગશે. - પ્રેશર કુકરનો ઉપયોગ કરીને રસોઈ બનાવો, કારણ કે આ ઓછા સમયમાં ઊર્જા લે છે. - રસોઈ બનાવતી વખતે વધુ પાણીનો ઉપયોગ ન કરો, તેનાથી એલપીજી વધુ ખર્ચ થશે. ઓછા પાણીમાં ઢાંકીને રસોઈ કરવાથી ભોજન પણ સ્વાદિષ્ટ બનશે. - જો દિવસમાં ઘણી વખત રસોઈ બનાવવાની છે અથવા ચા વગેરે બનાવવાની છે તો વારંવાર પાણી શા માટે ઉકાળી રહ્યા છો. વધુ સારું રહેશે કે પાણીને એક વખતમાં ગરમ કરી થર્મસમાં રાખી લો. પછી તેનો વારંવાર ઉપયોગ કરો. - લીક માટે પાઇપ, બર્નરની તપાસ કરો. નિશ્ચિત કરી લો કે કોઈ પણ નાનકડી લીકેજ નથીને. - જ્યારે પણ ગેસનો ઉપયોગ કરી લો તો તરત સિલેન્ડરના મેન નોબને બંધ કરી દો. તેનાથી પણ વધુમાં વધુ ગેસ બચશે. ખુલ્લી નોબથી પણ સહેજ-સહેજ ગેસ લીક થતી રહે છે. - નીચેથી કાળા થઈ ગયેલા વાસણને સરખી રીતે સાફ કરી લો. કાળા પડી ગયેલા અથવા બળેલા વાસણને ગરમ થવા અને ભોજન પકાવવામાં વધુ સમય ખર્ચ થાય છે. વાસણ સાફ રાખશો તો ગેસ બચાવી શકશો. - જ્યારે પણ રાંધવાના વાસણ ખરીદવા બહાર જાઓ, તો ધ્યાન રાખો કે એવા વાસણ લેવા જેના તળિયા જાડા અને પહોળા હોય. એટલા પહોળા કે ગેસની જે જ્વાળા ઊઠે તે વાસણ સંપૂર્ણપણે કવર કરી લે. જ્વાળા બહાર નીકળવાનો અર્થ છે ગેસની બરબાદી. - જો તમારું વાસણ નાનું છે તો જ્વાળાને પણ વાસણ મુજબ નાની રાખો, તેનાથી ગેસ બચશે. - જુઓ કે ગેસ સ્ટોવમાંથી નીકળતી જ્વાળા ક્યા રંગની છે. જો તે પીળી, કેસરી અથવા લાલ હોય તો તેનો અર્થ છે કે તમારા સ્ટોવમાં ગેસ જરૂર ક્યાંકથી લીક થઈ રહી છે અથવા તેમાં કચરો ફંસાયેલો છે. ગેસની જ્વાળા વાદળી જ હોવી જોઈએ. આ નાની-નાની ટિપ્સ અપનાવી તમે આરામથી એલપીજી સિલેન્ડરને 30થી 40 દિવસ સુધી એક્સ્ટ્રા ચલાવી શકો છો. આ ટિપ્સનો દરરોજ ઉપયોગ તમારા ખીસ્સા માટે ફાયદાકારક રહેશે

