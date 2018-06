તમારું પાનકાર્ડ એક્ટિવ છે કે ડિએક્ટિવ?, જાણવાની આ છે પ્રોસેસ

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે દેશભરના 11.44 લાખથી વધારે પાનકાર્ડને ડિએક્ટિવેટ અથવા કેન્સલ કરી દીધા છે. આ અંગે નાણાં રાજ્યમંત્રી ે જણાવ્યું હતું કે, જે લોકો પાસે એક કરતા વધારે પાનકાર્ડ હતા તેમના કાર્ડને ડિએક્ટિવેટ અથવા કેન્સલ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તેવામાં જો તમે તમારુ પાનકાર્ડ એક્ટિવ છે કે નહી તે જાણવા માંગતા હોવ તો અહી આપેલી માહિતી પ્રમાણે પાનકાર્ડની વેલિડિટી ચેક કરી શકો છો.

આ રીતે જાણી શકશો તમારા પાનકાર્ડનું વેલિડિટી સ્ટેટ્સ PAN cardની વેલેડિટી જાણવા માટે સૌ પ્રથમ ઇનકમ ટેક્સની ઇ-ફાઇલિંગ વેબસાઇટ ઓપન કરવી. સ્કીનની ડાબી તરફ Know your PANના બટન પર ક્લિક કરો. બીજા પેજ પર નામ, સ્ટેટ્સ અને મોબાઇલ નંબર જેવી અન્ય મહત્વની જાણકારી પૂછવામાં આવશે. બધી જ વિગતો ભર્યા બાદ તમારા મોબાઇલ નંબર પર વેરિફિકેશન માટે આવેલા ઓટીપી મેસેજને તેમા એડ કરો. જો તમારા નામ પર અન્ય કોઇપણ પાન કાર્ડ છે તો તમારે અમૂક સવાલોના જવાબ આપવાના રહેશે. જેમ કે, તમારા પિતાનું નામ.પૂછવામાં આવેલી તમામ જાણકારી આપ્યા બાદ તમે તમારા પાનકાર્ડની વેલિડિટીની સાથે અન્ય એક્ટિવ પાન કાર્ડ વિશે પણ જાણી શકશો. ધ્યાન રાખવું કે પાનકાર્ડના વેલિડિટી સ્ટેટ્સની જાણકારી મેળવવા માટે તમારા દ્વારા આપવામાં આવેલી વિગતોમાં કોઇ ભૂલ ન હોવી જોઇએ.

