અનેક સુવિધાઓથી સજ્જ છે વૈષ્ણોદેવીનો નવો માર્ગ,એક લાખ શ્રદ્ધાળુઓએ ઉઠાવ્યો લાભ

યુટિલિટી ડેસ્ક: જો તમે પણ વૈષ્ણોદેવી જવાનો પ્લાન કરી રહ્યા છો તો નવા બનેલા તારકોટ માર્ગ પરથી જઇ શકો છો. સુખદ યાત્રા માટે શ્રદ્ધાળુઓ તારાકોટ માર્ગને વધારે પસંદ કરી રહ્યા છે. શ્રી માતા વૈષ્ણોદેવી શ્રાઇન બોર્ડ(SMVDB)ના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, એક મહિના પહેલા જ શરૂ થયેલા આ સસ્તાનો ઉપયોગ કરી 1 લાખથી પણ વધારે ભક્તો વૈષ્ણોદેવીના દર્શન કર્યા છે. દરેક પ્રકારની સુવિધાઓનું રાખવામાં આવે છે ધ્યાન આ માર્ગમાં શ્રદ્ધાળુઓને વિશેષ સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે. શ્રદ્ધાળુઓને મુશ્કેલી ના પડે તે માટે પહેલેથી જ આ સસ્તા પર 6 રેસ્ટોરન્ટ બનાવવામાં આવી છે. તે સિવાય હવે ત્રણ વિશેષ કિઓસ્ક બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. જેનાથી શ્રદ્ધાળુઓને ગરમ અને ઠંડા ખાવા-પીવાના સામાન મળી રહે. સાથે જ પીવાના પાણી માટે 13 Ro પ્લાન્ટ અને 6 અલ્ટ્રાફિલ્ડ પાણીના એટીએમ લગાવવામાં આવ્યા છે. શ્રદ્ધાળુઓ પસંદ કરી રહ્યા છે આ માર્ગને SMVDBના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે, અહીં રસ્તાઓની સાફ-સફાઇનું પણ વિશેષ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. 24 કલાક મશીનોની મદદથી સફાઇ કરવામાં આવે છે. સાથે જ જમ્મૂ-કાશ્મીરના રાજ્યપાલ અને SMVDBના ચેરમેન એનએન વોહરાના નિર્દેશ પર સમગ્ર માર્ગ પર વૃક્ષારોપણ અને ફુલદાનીઓ લગાવવામાં આવી છે. ખાસ વાત એ પણ છે કે આ માર્ગ બનવાથી જુના માર્ગ પર શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યા ઓછી થવા લાગી છે. મોટાભાગના લોકો યાત્રા માટે નવા બનેલા રસ્તાઓ વધારે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

