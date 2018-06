આ બેન્કો ખૂબ જ ઝડપથી પાસ કરી દે છે 50 હજારથી લઇ 15 લાખ સુધીની લોન

યુટિલિટી ડેસ્ક: પર્સનલ લોન લેવી હાલના સમયમાં ખૂબ જ સરળ બની ગઇ છે. કેટલીક બેન્ક એટીએમ અથવા ઓનલાઇન એપ્લાય કરવા પર ગણતરીના કલાકોમાં જ લોન આપી દે છે. ICICI બેન્ક તો માત્ર 30 સેકેન્ડમાં લોન રાશિ તમારા એકાઉન્ટમાં જમા કરી દે છે. તો આજે અમે આપને એવી જ કેટલીક બેંકો વિશે જણાવી રહ્યા છે જ્યાં તમે પર્સનલ લોન ઓછા વ્યાજમાં અને ખૂબ જ ઝડપથી મેળવી શકો છો. યૂનિયન બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા: યૂનિયન બેન્ક ગ્રાહકોને 5 લાખથી લઇ 10 લાખ રૂપિયા સુધીની પર્સનલ લોન આપે છે. અહીં વ્યાજ દર વિવિધ માપદંડના આધાર પર 10.35 ટકાથી લઇને 14.40 ટકા સુધી હોય છે. આ લોન માટે મહત્તમ સમય 5 વર્ષનો હોય છે. : ICICI બેંક લગ્ન, હોમ રિનોવેશન, ટોપ અપ સહિત માટે પર્સનલ લોનની સુવિધા આપે છે. ગ્રાહક આ બેન્કમાંથી 20 લાખ સુધીની લોન લઇ શકે છે. જેનું વ્યાજ દર 10.99 ટકાથી લઇ 22 ટકા સુધી હોય છે. માત્ર 30 સેકેન્ડમાં લોન પાસ થઇ જાય છે અને તેનો પીરિયડ 5 વર્ષ સુધીનો હોય છે. કોટક મહિંદ્રા બેન્ક: કોટક ગ્રાહકોને 50 હજારથી લઇને 15 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન ઉપલ્બ્ધ કરી આપે છે. જેનું વ્યાજદર 10.99 ટકાથી લઇ 24 ટકા સુધીનું હોય છે.} ઇન્ડસઇન્ડ બેન્ક: ઇન્ડસઇન્ડ બેન્ક પર્સનલ લોન 11.25 ટકાથી લઇને 23 ટકા સુધીના વ્યાજદર હિસાબથી આપે છે. લોન એકથી 5 વર્ષના પીરિયડની હોય છે. સાથે જ બેન્ક લોન માટે ડોર્સ્ટેપ બેકિંગની પણ સુવિધા આપે છે. ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક: એસબીઆઇમાં પર્સનલ લોન પર વ્યાજ દર 11.15 ટકાથી 15.15 ટકા વર્ષિક હોય છે. અહીં વ્યાજદર વિવિધ માપદંડ પર આધારિત હોય છે. એસબીઆઇ ગ્રાહકોને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની પર્સનલ લોન આપે છે. બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા: BOI ગ્રાહકોને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની પર્સનલ લોન આપે છે, જેનું વાર્ષિક વ્યાજ દર 11.9 ટકા લઇને 13.9 ટકા સુધીનું હોય છે, જેને પાંચ વર્ષના પીરિયડમાં સમાપ્ત કરવાની રહે છે. બંધન બેંક: બંધન બેંકમાંથી 1 લાખથી લઇને 5 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન લઇ શકાય છે. લોનની રકમ બે દિવસની અંદર ખાતેદારના એકાઉન્ટમાં ટ્રાંસફર કરી દેવામાં આવે છે. આ બેન્કમાં પર્સનલ લોન પર 14થી લઇને 17.86 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ લાગે છે. જેની સમય સીમા 3 વર્ષની હોય છે. શું કહે છે એક્સપર્ટ: ફાઇનેશિયલ પ્લાનર જિતેન્દ્ર સોલંકીએ જણાવે છે કે, જો તમે મહત્વની જરૂરીઆતને પુરી કરવા માટે પર્સનલ લોન લઇ રહ્યા છો. તો તમારે બેન્ક કર્મી અથવા તે એજેંટ જેના દ્વારા તમે લોન માટે એપ્લાય કરવાના છો તેની સાથે કેટલાક મહત્વના સવાલો પુછી લેવા જોઇએ અને તેના સંતોષજનક જવાબ મળ્યા બાદ જ લોન માટે એપ્લાય કરવી જોઇએ. જેમ કે, કેટલીક બેન્કો લોન સાથે અમૂક હિડેન ચાર્જ અને પ્રોસેસિંગ ફી પણ સામિલ કરી દે છે, જેની જાણકારી તમને મળતી નથી. સાથે જ તમારે બેન્ક સાથે તે પણ સવાલ કરી લેવો જોઇએ કે જો કોઇ કારણોસર તમે બેન્કની લોન નથી ભરી શકતા તો કેવા પ્રકારની પેનલ્ટી લાગી શકે છે. અને જો તમે એક અથવા બે ઇએમઆઇની ચૂકવણી કરવાનું ભૂલી જાવ છો તો બેન્ક તમારી સાથે કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી કરી શકે છે. આ પ્રકારની દરેક જાણકારી રાખવી ખૂબ જ મહત્વની છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે કેટલીક સરકારી બેન્કો લેટ પેમેન્ટ માટે થોડિક છૂટ આપે છે જો કે પ્રાઇવેટ બેન્કો આ સંબંધ પર કોઇપણ છૂટ નથી આપતી. એટલે બેટર રહેશે કે તમે આ સમગ્ર જાણકારી લીધા બાદ જ લોન માટે એપ્લાય કરો, જેથી ભવિષ્યમાં કોઇ મુશ્કેલીઓ ના પડે. આ પણ વાંચો: બેન્ક FDની ટક્કરમાં પોસ્ટ ઓફિસ લાવી નવી સ્કીમ, જાણો ફાયદા

